Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії, - міністр оборони

Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі на території Росії. Проте Британії може дозволити Україні використовувати надану зброю для таких атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, якого цитує The Guardian.

Міністр не виключив схвалення прохання президента України Володимира Зеленського використовувати ракети британського виробництва для ударів по російській території. Але Хілі додав, що Британія не буде причетна до таких атак.

"Ми надаємо Україні зброю для захисту їхньої суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках параметрів і в межах міжнародного гуманітарного права", - сказав глава Міноборони.

Хілі зробив свою заяву за кілька годин до того, як Зеленський виступить на позачерговому засіданні британського кабінету міністрів. Український президент став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт з моменту обрання Кіра Стармера новим прем'єр-міністром.

Як очікують британські ЗМІ, Зеленський на засіданні уряду закличе Британію дозволити використовувати Україні ракети Storm Shadow для атак Росії. Він також закликатиме міністрів допомогти розбудувати оборонно-промислову базу Європи.