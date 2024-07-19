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АНАЛІТИКА

Європейські країни схвалили план боротьби з «тіньовим флотом» РФ

 

Більше 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба уряду Сполученого Королівства.

У заяві британського уряду йдеться, що 44 європейські країни, а також ЄС домовилися про спільну боротьбу з використанням нелегальних суден "тіньового флоту" РФ, які "також становлять значну загрозу безпеці та довкіллю на європейських водних шляхах".

"Цей "тіньовий флот" складається з близько 600 суден та становить приблизно 10% світового флоту "мокрих вантажів". Він перевозить приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, генеруючи значні кошти для підживлення російської військової машини", - зазначає пресслужба.

У повідомленні йдеться, що деякі з цих кораблів, як стверджують, також виконують функції російських станцій прослуховування, а інші, як вважають, перевозять зброю до РФ.

"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам (лідера РФ Владіміра) Путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту й брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами і ставити під загрозу нашу безпеку", - сказав британський прем'єр Кір Стармер.

Напередодні Велика Британія додала у свій санкційний список 11 нових танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про наміри посилити боротьбу з нафтовим "тіньовим флотом" РФ.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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