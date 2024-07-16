BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.

Німецький бренд BMW представив новий спортивний седан M5, який вперше став плагін-гібридним, а також отримав версію універсалу M5 Touring.

Після місяців тізерів та шпигунських фотографій BMW нарешті представила новий M5 та універсал M5 Touring.





Дизайнери нового BMW M5 (G90) явно діяли без обмежень й тому новинка може похизуватись багатьма цікавинками. Вперше легендарний спортивний седан пройшов електрифікацію, що має привести нових фанатів до продуктів підрозділу M.

Звісно, плагін-гібридна версія стала головною проблемою, адже водії моделі рахують кожний кілограм 2,5-тонної машини.

Шанувальники M вже знають потужну комбінацію 4,4-літрового бітурбованого V8 і синхронного електродвигуна, що встановлений на мега позашляховику XM. У випадку нового M5 двигун внутрішнього згоряння потужністю 585 кінських сил і електромотор потужністю 197 кінських сил забезпечують системну потужність 727 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту.

Підвищення потужності важливе, адже новий M5 майже на 500 кілограмів важчий за свого попередника. З 585 к.с. BMW явно б поступився конкурентам (принаймні, в цифрах). Це багато в чому неприємно, але саме так працює ринок.

Тим не менш, нове рішення точно вплинило на швидкість. Гібридний M5 розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди. Старому M5 Competition потрібно було 3,3 секунди, а M5 CS - лише 3,0. Помітку 200 км/год новинка долає за 10,9 секунди, тут M5 CS теж на півсекунди швидше. Максимальна швидкість становить 250 км/год, опціонально її можна збільшити до 305 км/год.

Потужність передається на всі чотири колеса через 8-ступінчасту автоматичну коробку передач. Навіть у нову електричну еру існує спортивний режим 4WD, у якому повний привід працює більш задньо. Існує також добре відомий режим 2WD, який робить можливим чистий задній привід і димові заноси, коли ESP вимкнено.

Головний винуватець додаткової ваги має корисну ємність 18,6 кВт-год і лежить рівно в днищі. Повністю електричний запас ходу становить максимум 69 кілометрів. Зарядка можлива з потужністю до 7,4 кВт. Трохи пізніше з'являться 11 кВт.

Мюнхенська компанія встановила до п'яти режимів роботи у своєму новому гібридному флагмані. Гібридні, електричні та дії з підтримкою рівня заряду доступні в режимі eControl. Також є варіанти Dynamic та Dynamic Plus для гоночної траси. Тут відповідно налаштовується система охолодження та продуктивність системи. Постійна протягом тривалого часу в Dynamic, максимальна протягом короткого часу в Dynamic Plus.

Новий M5 також має величезний арсенал додаткових стійок і опорних полів для підвищення жорсткості на кручення. Це також зумовлено більш жорстким з'єднанням шасі з кузовом і кермовим управлінням, яке жорстко кріпиться болтами до опори переднього моста.

G90 оснащений віссю з подвійним важелем спереду та багатоважільною підвіскою ззаду. Обидва мають спеціально розроблене кермо, більш жорсткі підшипники та більш зосереджену кінематику осі. Дивлячись на фотографії, можна помітити, що седан значно збільшив свої "плечі" порівняно зі звичайною 5-ю серією. Так, BMW вперше створив ширший кузов, і це, звичайно, відображається у більшій ширині колії.

Стандартним є адаптивне шасі M і, вперше на M5, кермування задніми колесами з кутом повороту до 1,5 градусів. Звичайно, останнє також допомагає трохи зменшити віртуальні розміри та кілограми.

Сталева гальмівна система з шестипоршневими супортами спереду та однопоршневими плаваючими супортами ззаду встановлюється у стандарті. Розмір диска становить 410 і 398 міліметрів. За додаткову плату мюнхенська компанія постачає вуглецево-керамічні стопори з дисками діаметром 420 мм спереду, які загалом економлять 25 кілограмів ваги.

Новий BMW M5 виходить за рамки звичних габаритів і вражає візуально. Можливо, дизайн сподобається не всім, особливо в новому кольорі Frozen Deep Grey.





Новий седан M5 має 5,09 метра в довжину і 1,97 метра в ширину. Порівняно зі звичайною 5-ю серією, автомобіль на 78 міліметрів ширший спереду та на 45 міліметрів ширше ззаду.

Радіаторна решітка блискуча чорна й майже повністю закрита.

Фартухи також вражають. Спереду з дуже великим чорним центральним повітрозабірником, ззаду з дійсно приголомшливим дифузором, який також у чорному кольорі дуже далеко та об'ємно виступає із заднього фартуха. У BMW говорять про монолітну конструкцію.

Стандартні колеса мають розміри 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду. Формат шин: 285/40 ZR20 спереду та 295/35 ZR21 ззаду.

Досить незвично для спортивного седана: панорамний скляний дах у стандарті. Але легший на 30 кілограм карбоновий дах доступний у пакеті за доплату. Якщо обрати всі опції з параметрами «легка вага», можна зменшити вагу M5 приблизно на 60 кілограмів. Діаметр чотирьох вихлопних труб має 100 міліметрів.

Інтер'єр

Погляд в інтер'єр показує, що при бажанні тут може бути досить жваво і екстравертно. На фотографіях можна побачити металеву шкіру з легким мерехтливим ефектом, яка доступна вперше, у верхній частині крісел і на дверях. Стандартно постачається чорний інтер'єр. Опціонально доступні три двоколірні версії. У 2025 році буде додано ще дві двоколірні версії.

Нове кермо сплюснуте знизу і, звичайно ж, має червоні кнопки M, за допомогою яких можна викликати попередньо налаштовані налаштування режиму водіння. Перемикачі чорні з червоними акцентами.

У стандартну комплектацію входить 4-зонний автоматичний клімат-контроль, додатковий кондиціонер і звукова система Bowers & Wilkins з 18 динаміками.

Новий M5 працює через так звану операційну систему 8.5. Вигнутий дисплей складається з 12,3-дюймового дисплея приладів і 14,9-дюймового екрана інформаційно-розважальної системи, оснащений спеціальною графікою та дисплеями M.

Обсяг багажника становить 466 літрів, а максимальна тягова сила - 2000 кілограмів.

Вихід на ринок і ціни

Виробництво BMW M5 стартує в липні на заводі в Дінгольфінгу. Вихід на ринок відбудеться в листопаді 2024 року. До цього часу має вийти й універсал M5 Touring, який з'явиться в середині серпня. Ціни на M5 стартують від 144 000 євро за седан, а універсал коштуватиме дорожче на 2 000 євро.



