Фінансові новини
- |
- 19.07.24
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У світі - глобальний IT-збій: Він торкнувся авіакомпаній та ТБ-каналів
10:52 19.07.2024 |
Глобальний технічний збій фіксується у різних країнах світу, зокрема в Україні.
Так, в Україні стався збій в роботі "Нової пошти", Sense Bank та Vodafone.
Водночас низка авіакомпаній США, зокрема American Airlines, United Airlines і Delta Airlines, призупинили польоти через проблеми зі зв'язком.
Аеропорт Берліна заявив про затримку реєстрації на рейс через технічну несправність. Схожі проблеми є й в інших аеропортах світу.
Один із найбільших телевізійних новинних каналів Британії Sky News не може вести пряму трансляцію, заявив голова правління.
Загалом цей глобальний технічний збій вплинув на роботу в різних країнах, зокрема в іспанських аеропортах, турецькій авіакомпанії, австралійських ЗМІ та банках тощо.
Видання Bloomberg повідомило, що це пов'язано із програмним забезпеченням CrowdStrike.
Компанія CrowdStrike підтвердила, що комп'ютери, на яких встановлено її ПЗ, мають проблеми з раптовим вимкненням операційної системи Windows.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
|Україна та Словенія підписали 10-річну безпекову угоду
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
|Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|У світі - глобальний IT-збій: Він торкнувся авіакомпаній та ТБ-каналів
|Ізоляція Орбана. Чому спроби угорського лідера отримати вплив у ЄС так і не дали йому переваг
|У Каталонії підтримка незалежності регіону впала до історичного мінімуму
|Шольц хоче посилити боротьбу з російським «тіньовим флотом»
|CNN: Трамп і Зеленський запланували телефонну розмову на п&aposятницю
|Байден доручив вивчити шанси на виборах Камали Гарріс, - ABC
Бізнес
|США хочуть посилити обмеження проти Китаю у сфері напівпровідників, - Bloomberg
|Компанія-власниця TikTok програла позов проти Єврокомісії у Суді ЄС
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу