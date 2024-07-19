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АНАЛІТИКА

У світі - глобальний IT-збій: Він торкнувся авіакомпаній та ТБ-каналів

 

Глобальний технічний збій фіксується у різних країнах світу, зокрема в Україні.

Так, в Україні стався збій в роботі "Нової пошти", Sense Bank та Vodafone.

Водночас низка авіакомпаній США, зокрема American Airlines, United Airlines і Delta Airlines, призупинили польоти через проблеми зі зв'язком.

Аеропорт Берліна заявив про затримку реєстрації на рейс через технічну несправність. Схожі проблеми є й в інших аеропортах світу.

Один із найбільших телевізійних новинних каналів Британії Sky News не може вести пряму трансляцію, заявив голова правління.

Загалом цей глобальний технічний збій вплинув на роботу в різних країнах, зокрема в іспанських аеропортах, турецькій авіакомпанії, австралійських ЗМІ та банках тощо.

Видання Bloomberg повідомило, що це пов'язано із програмним забезпеченням CrowdStrike.

Компанія CrowdStrike підтвердила, що комп'ютери, на яких встановлено її ПЗ, мають проблеми з раптовим вимкненням операційної системи Windows.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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