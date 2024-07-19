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АНАЛІТИКА

Зеленський попросив Стармера "продемонструвати лідерство" у питанні ударів по РФ

 

Президент України Володимир Зеленський попросив прем'єра Великої Британії Кіра Стармера "продемонструвати своє лідерство". Мова про дозвіл ударів по РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму зверненні до Кабінету міністрів Британії, як пише видання, Зеленський заявив, що "якщо обмеження на західне озброєння буде знято", це допоможе Києву зміцнити свою оборону та убезпечити свої передові позиції. Він заявив, що "можна знищити" райони в Росії, де концентрується зброя.

Щодо можливостей дальньої дії, Зеленський сказав, що Україні "все ще не вистачає головної відповіді на це питання".

"Я прошу вас виявити своє лідерство в цьому питанні", - сказав він.

Зеленський заявив, що здатність використовувати західну зброю для завдання ударів по території Росії важлива для зусиль України щодо захисту від ударів РФ

Уряд Великої Британії, у свою чергу, заявив, що розміщення британських ракет зрештою є справою України, якщо дотримується міжнародного права.

Що було до цього

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявляв, що Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії. Проте Британія може дозволити Україні використати надану зброю для таких атак.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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