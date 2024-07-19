Euroclear у липні переведе EUR1,55 млрд доходів від заморожених російських активів у фонд для України

Міжнародний депозитарій Euroclear у липні 2024 року зробить перший внесок у розмірі приблизно EUR1,55 млрд у європейський фонд для України, повідомляють у звіті компанії.

Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав EUR3,4 млрд у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів.

У 2023 році ці доходи становили близько EUR4,4 млрд, у 2022 році - EUR821 млн.

Сукупний процентний дохід Euroclear у січні-червні цього року становив EUR4 млрд.

Також компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у січні-червні, у розмірі EUR836 млн.

Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за перше півріччя становив EUR760 млн.

Баланс Euroclear на кінець червня 2024 року становив EUR207 млрд, з яких EUR173 млрд припадають на російські активи, що перебувають під санкціями.

Рада ЄС з 15 лютого 2024 року ухвалила Регламент, що передбачає обов'язок центральних депозитаріїв, у яких зберігаються резерви та активи Банку Росії, застосовувати особливі правила щодо залишків грошових коштів, що накопичуються у зв'язку з обмежувальними заходами. Ці центральні депозитарії цінних паперів, включно з Euroclear, мають обліковувати й управляти такими позачерговими залишками грошових коштів окремо від інших видів діяльності, мають зберігати чистий прибуток окремо і не мають розпоряджатися отриманим чистим прибутком (наприклад, у вигляді дивідендів акціонерам).

Базовий чистий прибуток Euroclear, що не враховує доходи від заблокованих російських активів, збільшився на 7% у річному вираженні в січні-червні і становив EUR602 млн.

Базовий операційний дохід підвищився на 5%, до EUR1,45 млрд.

Зокрема доходи від основної діяльності становили EUR865 млн проти EUR838 млн роком раніше, тоді як процентний, банківський та інший дохід збільшився до EUR586 млн з EUR 539 млн.