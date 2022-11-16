ЄЦБ відзначає зростання ризиків для фінстабільності в єврозоні через високу інфляцію і підйом ставок

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відзначає зростання ризиків для фінансової стабільності єврозони на тлі високої інфляції, підйому відсоткових ставок та погіршення перспектив економічного зростання.

Як йдеться у звіті про фінансову стабільність ЄЦБ, що публікується двічі на рік, домогосподарства та компанії по всій єврозоні вже відчувають на собі наслідків посилення інфляції та послаблення економічної активності в умовах енергетичної кризи, спровокованої війною РФ проти України.

Інфляційний тиск збільшився як у єврозоні, так і в усьому світі з травня поточного року, коли було оприлюднено попередній звіт, зазначають у ЄЦБ. Це пов'язано зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії, а також із вторинними ефектами інфляції для інших товарів.

"Зростання цін спровокувало коригування грошово-кредитної політики найбільшими світовими центробанками, що сприяло посиленню глобальних фінансових умов і посилило волатильність ринків, - йдеться у звіті. - Мікс високої інфляції та зростання ставок надалі негативно позначається на темпах економічного зростання в багатьох розвинених країнах. На цьому тлі ймовірність рецесії, зокрема в єврозоні, суттєво збільшилася".

Висока інфляція, зростання ймовірності рецесії та підвищення вартості залучення фінансування створюють загрозу для обтяжених боргами домогосподарств, бізнесів та держав і можуть призвести до банкрутств, а також посилення волатильності на фінансових ринках, попереджають у ЄЦБ.

Нещодавня паніка на британському ринку держоблігацій і криза, з якою трохи раніше зіткнулися європейські енергетичні трейдери, свідчить про збільшення вразливості фінансової системидо різких ринкових коливань, які можуть вилитися в масштабнішу кризу, зазначається у звіті.

"Вже не вперше ми отримали нагадування, що у випадках, коли ринкові позиції відкриваються з кредитним плечем, або коли вони створюються за допомогою деривативів, наслідки ринкових шоків найчастіше відчувають не лише ті інвестори, яких це стосується безпосередньо", - зазначив заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос.

ЄЦБ закликав регуляторів, які координуються Радою фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB), прискорити роботу над створенням глобального підходу до вирішення проблеми ризиків, пов'язаних з використанням левереджа, у небанківському секторі.

Регулятивні заходи, введені після глобальної фінансової кризи, дозволили європейським банкам зберегти сильні позиції перед економічною кризою, зазначають в ЄЦБ.

"Суттєве зміцнення балансів та капіталу банків за останні роки гарантує, що сектор добре готовий пристосуватися до нових ризиків", - йдеться у звіті.

