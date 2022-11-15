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АНАЛІТИКА

Через брак ринків росія наступного року різко скоротить видобуток - МЕА

 

Видобуток наступного року може впасти нижче від 10 млн барелів на день (б/д). Індія, Китай і Туреччина, можливо, не зможуть збільшити закупівлі, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Так, за даними МЕА, росії може бути важко знайти нові ринки для своєї нафти, коли набуде чинності європейська заборона на імпорт, що потенційно призведе до зниження середнього видобутку в країні нижче за 10 млн б/д наступного року.

росія переспрямовувала понад мільйон б/д в Індію, Китай і Туреччину, оскільки багато її традиційних споживачів відмовилися після вторгнення в Україну, повідомило агентство у вівторок. Проте останнім часом потік до цих країн стабілізувався, що викликало припущення, що вони, можливо, не зможуть нарощувати імпорт далі.

Якщо їхні закупівлі залишаться стабільними, решті світу доведеться потроїти російський імпорт приблизно до 3,3 млн б/д до лютого, йдеться у звіті МЕА. «Ми не вважаємо це можливим», - йдеться в повідомленні, прогнозуючи, що до кінця березня росія може втрачати близько 2 млн б/д порівняно з довоєнним рівнем, а наступного року видобувати в середньому лише 9,6 млн б/д.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі повідомлень ЗМІ й даних відділу CDU-TEK Міністерства енергетики, виробництво в росії в січні-жовтні становило в середньому близько 10,7 млн ​​б/д.

Європейський Союз збирається заборонити імпорт більшості російської сирої нафти 5 грудня, а нафтопродуктів - з 5 лютого. Цей крок не лише створить виробничі ризики для росії, але й посилить головний біль у постачанні в регіоні, оскільки альтернативні джерела палива можуть бути недоступними достатньо, щоб заповнити прогалину.

Блок також заборонить танкерам під прапором ЄС перевозити російські вантажі й заборонить надання морських послуг, включаючи страхування, суднам третіх сторін, які беруть участь у торгівлі. Це може ще більше ускладнити переспрямування потоків російської нафти з Європи.

Покупці й продавці барелів збираються розширити використання «тіньової торгівлі, включаючи перевалку у відкритому морі за допомогою «темних» танкерів», - заявило МЕА.

Згідно з жовтневими даними, кремлю потрібно буде знайти нові ринки для приблизно 1,5 млн барелів сирої нафти і 1 млн барелів нафтопродуктів на день, за даними МЕА.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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