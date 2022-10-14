Більшість громадян Заходу проти поступок Росії через війну в Україні – опитування

Через майже вісім місяців вторгнення російських військ в Україну громадяни провідних західних країн переважно виступають проти поступок Росії та за збереження санкцій проти неї у зв'язку з повномасштабною війною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це свідчить опитування Кембриджського університету й агенції YouGov, здійснене у 25 країнах світу.

Опитування, проведене з 24 серпня по 22 вересня, показало, що з 13 західних або англомовних країн - Франції, Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великобританії, США, Австралії і Канади - десять (окрім Греції, Угорщини та Італії) підтримують збереження санкцій проти Росії.

Підтримка санкцій коливалася від мінімальних 57% або 58% у Франції та Німеччині, 60%, 62% і 65% у Канаді, США та Польщі, до максимальних понад 70% у Великій Британії, Швеції та Данії.

Значна кількість респондентів цих країн - 62% у Польщі, 57% у Швеції, 50% у Великій Британії, 40-50% у Франції, Німеччині, Іспанії та США - також вважають, що чинні санкції є "недостатньо жорсткими" і їх слід посилити. При цьому 66% у Данії та 63% у Великій Британії підтримували санкції, навіть якщо їхні витрати на життя дещо зростуть.

Більшість громадян згаданих десяти країн також виступають за ненасильницькі заходи "гібридної війни" проти Росії, як-от націленість на російські ЗМІ з альтернативною інформацією. Пряме військове втручання НАТО не користується значною підтримкою (від 30-40% у більшості країн до 20% у Німеччині).

Більшість західних респондентів не підтримали можливий компроміс із Кремлем щодо того, як може завершитися війна в Україні.

Так, лише 13% респондентів у Франції, наприклад, підтримали визнання російського суверенітету над Кримом, якщо Москва не відмовиться від жодної з нещодавно анексованих українських територій, а навіть якби й відмовилися, то підтримка становила лише 17%. У Німеччині відповідні показники становили 20% і 17%, у Швеції - 13% і 10%, в Іспанії - 18% і 16%, Польщі - 12% і 11%, Великій Британії - 10% і 6%, а США - 15% і 13%.

Якщо ж брати згадані Італію, Грецію та Угорщину, то там 22%, 23% та 31% респондентів відповідно вважають, що НАТО "забагато" робить для України. У Греції та Угорщині лише 37% і 32% підтримують збереження санкцій проти Росії, і лише п'ята частина грецьких та угорських респондентів підтримала надання НАТО важкого озброєння Україні.

Також у Греції, Угорщині та Італії були значно більш схильні до поступок Росії: наприклад, 31% респондентів у Греції, 28% в Угорщині та 23% в Італії висловилися за визнання російського суверенітету над Кримом, навіть якщо Росія не відмовиться від жодної з нових українських територій.

Переважна більшість у країнах Західного альянсу (до 78% у Швеції, Данії та Великій Британії) звинувачують Росію у нинішній війні в Україні, і, відповідно, дуже низька кількість (4% у Польщі, 6% в Іспанії, 7% у Франції) звинувачують Захід. У Греції та Угорщині, однак, лише 37% і 35% сказали, що Росія більше винна.