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АНАЛІТИКА

Ірландія пом&aposякшила свою позицію в обговоренні змін до угоди про Brexit

 

Заступник прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкар назвав "надто суворими" нинішні перевірки на митному кордоні з Північною Ірландією відповідно до угоди про Brexit, чим частково підтримав позицію Великої Британії, яка прагне перегляду документа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Раніше повідомлялося, що в четвер Британія, Ірландія та ЄС поновили перемовини для вирішення тривалої суперечки про те, як має застосовуватися угода про Brexit для Північної Ірландії.

Як сказав Варадкар журналістам за підсумками зустрічі, останні майже два роки втілення Північноірландського протоколу (частини угоди про Brexit) показали, що незначна кількість товарів, які перетинали сухопутний кордон Ірландії, порушували правила ЄС.

"Протокол не виконується в повному обсязі, але він все ще працює. Я думаю, що це свідчить про існування певного простору для подальшої гнучкості, для змін, які, сподіваюся, зроблять його прийнятним для всіх сторін", - додав представник уряду Ірландії.

Заява заступника ірландського прем'єра відповідає позиції Великої Британії, яка ініціювала перегляд Північноірландського протоколу в односторонньому порядку, і юніоністських сил у Північній Ірландії, що виступають за поглиблення зв'язків із Лондоном.

Крім того, глава МЗС Ірландії Саймон Ковені після переговорів щодо Brexit із британською стороною заявив, що наразі спроби Британії переглянути протокол в односторонньому порядку "краще ігнорувати", бо навряд чи це рішення вдасться ухвалити до кінця року.

Нагадаємо, головним питанням суперечки є митний кордон між ЄС та Британією на острові Ірландія після Brexit. Задля дотримання умов угоди 1998 року, що поклала край тривалому конфлікту у регіоні, "жорсткий" кордон між Ірландією та Північною Ірландією вирішили не повертати, натомість митні перевірки мали відбуватися у портах Північної Ірландії.

Проте цей результат розлютив північноірландських юніоністів, які вбачають у цьому посягання на належність регіону до складу Сполученого Королівства, на додачу до економічних труднощів. У підсумку юніоністи вимагають від Лондона переглянути чи зовсім скасувати дію Північноірландського протоколу - частину угоди про Brexit, де прописані ці умови.

 

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