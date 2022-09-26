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АНАЛІТИКА

Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці $2,8 трильйона, – OECР

 

Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці $2,8 трлн недоотриманої продукції до кінця наступного року. Цифра може бути більшою, якщо сувора зима призведе до нормування енергоресурсів у Європі.

Про це заявила Організація економічного співробітництва та розвитку (OECР), передає The Wall Street Journal.

Оцінка OECD розкриває масштаби економічних наслідків вторгнення Москви до України сім місяців тому.

Зазначається, що напад Росії спровокував різке зростання цін на енергоносії, що знизило витрати домогосподарств і підірвало довіру бізнесу, особливо в Європі. Конфлікт порушив ланцюжки поставок, спричинив дефіцит продовольства та інших предметів першої необхідності та зачепив ринки по всьому світу.

Західні уряди побоюються, що наказ Росії про часткову мобілізацію та її підготовка до анексії території України може продовжити конфлікт на багато місяців, можливо, років, ще більше підживлюючи невизначеність, яка зараз обтяжує світову економіку.

"Ми платимо дуже високу ціну за війну", - сказав виконуючий обов'язки головного економіста ОЕСР Альваро Сантос Перейра.

У своїх останніх прогнозах ОЕСР стверджує, що світова економіка цього року зросте на 3%, а наступного - на 2,2%. Перед війною він очікував зростання на 4,5% у 2022 році та 3,2% у 2023 році.

Різниця між цими двома оцінками означає, що війна та її наслідки обійдуться світові в суму, еквівалентну економічному результату, створеному всією французькою економікою за ці два роки.

ОЕСР очікує, що економіка єврозони зросте лише на 0,3% у 2023 році, а економіка Німеччини скоротиться на 0,7%. Коли востаннє публікували прогнози в червні, дослідницький орган очікував зростання на 1,6% у єврозоні та 1,7% у Німеччині.

Крім того, організація попередила, що економіка Європи може зіткнутися з ще різкішим спадом, якщо ціни на енергоносії знову зростуть. Якщо ціни на природний газ зростуть на 50% до кінця року, обсяг виробництва в Європі може знизитися на 1,3% у 2023 році, тоді як світова економіка зросте лише на 1,7%.

OECD також знизила свій прогноз економічного зростання США в 2023 році до 0,5% з 1,2%, але заявила, що можливо різкіше уповільнення, якщо інфляція не падатиме так швидко, як сподівається Федеральна резервна система.

Водночас очікується, що економіка Китаю трохи відновиться у 2023 році після млявого зростання у 2022 році, що відображає обмеження для стримування пандемії COVID-19. У червні ОЕСР прогнозувала зростання на рівні 4,4% у 2022 році, але тепер лише на 3,2%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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