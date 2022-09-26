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АНАЛІТИКА

Майже 20 підприємств російського ВПК досі не під санкціями, – StateWatch

 

Російські заводи-виробники ракет "Калібр", реактивних систем залпового вогню "Торнадо" та "Град", які Москва щодня використовує у війні в Україні, досі не перебувають під санкціями.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch), які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти РФ, з посиланням на реєстр НАЗК.

Серед виробників ідентифікованої на території України російської зброї під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії та України досі не перебувають 18 підприємств російського військово-промислового комплексу.

Серед них:

* АТ "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" (виробник ракет "Калібр"). Хоча у США це підприємство є у списку компаній, яким відмовляють у експорті.
* ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро" (виробник РСЗВ "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СВК" та "Хоста");
* АТ "Конструкторське бюро "Точного машинобудування імені О. Е. Нудельмана" (виробник ЗРК "Стрела-10");
* АТ "Іжевський електромеханічний завод "Купол" (виробник ЗРК "Тор");
* ТОВ "Група імпульс" (є материнською компанією АТ "Арзамаський машинобудівний завод", який виробляє броньовані машини БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К);
* АТ "Машинобудівна компанія "Вітязь" (виробник броньованих машин ДТ-30 "Вітязь");
* ЗАТ "Заволзький завод гусеничних тягачів" (виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 "Алеут");
* АТ "РС-лізинг" (є материнською компанією ТОВ "Науково-виробниче обʼєднання "Іжевські безпілотні системи", яке виробляє БПЛА "Тахіон");
* ЗАТ "Енікс" (виробник БПЛА "Елерон");
* АТ "Східна верф" (виробляє десантні катери проєкту 11770);
* АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник" (виробник 120-мм міномету);
* АТ "Науково-виробниче об'єднання російські базові інформаційні технології" (виробник командних пунктів APE-5);
* ТОВ "Холдингова компанія "Его-холдинг" (є материнською компанією АТ Науково-впроваджувальне підприємство "Протек", яке виробляє радар Р-330Ж "Житель");
* ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Стріла" (виробник радарів "СНАР-10м1", "Зоопарк-1М");
* АТ "Автомобільний завод "Урал" (виробляє вантажівки та джипи);
* АТ "Брянський автомобільний завод" (виробник шасі до ЗРК "Тор", "Бук", систем ППО).

Серед підприємств, до яких не були застосовані західні санкції, також відноситься АТ "Казанський оптико-механічний завод", який виробляє радари "Ртуть БМ". Натомість Україна 14 травня 2020 року запровадила проти нього санкції на 3 роки.

ТОВ "Комерційні автомобілі - Група "ГАЗ", який виробляє вантажівки, броньовані машини Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Санкції до нього запровадили лише США.

Загалом вдалося ідентифікувати 69 російських компаній, безпосередньо причетних до виробництва техніки, знищеної в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Натомість зазначається, що обʼєми виробництва російської зброї на російських підприємствах, на які санкції таки були накладені, суттєво скорочуються або і взагалі припиняються.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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