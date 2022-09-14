Санкції працюють: Російські вугільні компанії втратили доступ до 70% світового балкерного флоту

Російські вугільні компанії наразі зберігають доступ лише до 30% світового балкерного фрахту.

Про це директор з логістики російської вугільної корпорації "СУЕК" Денис Рахімжанов повідомив на транспортно-логістичній конференції, пише Інтерфакс.

"Що таке фрахт сьогодні? Сьогодні фрахт - це лише 30% від можливого світового балкерного фрахту. Ще в лютому нам було доступно 100%, сьогодні доступно лише 30%, і ми, окрім цього, у серпні зіткнулися з безпрецедентним впливом клубів, які забезпечують перестрахування суден", - констатував представник компанії.

"Сьогодні вугільні компанії разом із Центробанком та урядом РФ дуже активно працюють над тим, щоб створити свого страховика, або приєднатися (налагодити взаємодію у сфері страхування, - ред.) до країн БРІКС", - додав топменеджер.

За його словами, після того, як європейські країни-споживачі вугілля відмовилися від імпорту з Росії, серйозно збільшилася дальність експортних перевезень.

"Ми переформатували логістичні ланцюжки, і країни, до яких ми сьогодні веземо (вугілля, - реж.) через західні порти - це Марокко, Індія, Туреччина та інші країни, які до цього розглядалися нами як не стратегічно важливі партнери. Це призвело до того, що вартість вугілля різко змінилася, зросла дальність перевезень. Якщо раніше (був маршрут, - ред.) Мурманськ - Роттердам, це 3 тис. км, то сьогодні в Іскендерун (Туреччина) - це більше 15 тис. км і вартість фрахту на 1 тонну зросла в 9 разів", - розповів Рахімжанов.

Раніше СУЕК постачала вугілля до Нідерландів, Франції, Данії, Фінляндії, Великобританії.

Експорт вугілля СУЕК у західному напрямку за 8 місяців 2022 року склав 7,2 млн тонн, тоді як за аналогічний період 2021 року у цьому напрямку було відвантажено 10 млн тонн. Постачання на внутрішній ринок за цей же період зросло на 10%, додав Рахімжанов.

Водночас він запевнив, що з травня СУЕК відновив звичні обсяги експорту вугілля у об'ємі 2 млн тонн на місяць, однак "у грошовому еквіваленті вугільні компанії дуже серйозно програють". Поряд із такими факторами, як доступність і вартість фрахту, дальність перевезень, на це вплинуло зростання залізничних тарифів з 1 червня, а також ситуація, в якій знаходиться російський рубль.

До "СУЕК" входять 25 шахт та розрізів, 10 збагачувальних фабрик та установок, 27 ТЕС, термінал у порту Ваніно (Хабарівський край), "Мурманський морський торговельний порт".

Як повідомлялося, агентство Bloomberg раніше повідомляло, що експорт російського вугілля морським шляхом фактично зупинено. Санкції ЄС, які набули чинності 10 серпня, забороняють операторам Євросоюзу страхувати постачання вугілля, що не дозволяє перенаправити їх до Китаю та Індії.

Росія входить до трійки найбільших експортерів вугілля у світі, контролюючи близько 17% світових постачань. Після того, як постачання російського вугілля через санкції було перенаправлено в Азію, включаючи Індію, інші експортери, такі як Австралія, замінили їх обсяги в Європі.