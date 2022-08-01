Німецький міністр закликав відмовитися від газу у виробництві електроенергії

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав відмовитись від використання газу у виробництві електроенергії через скорочення поставок з Росії, повідомляє dpa.

"Ми маємо працювати над тим, аби газова криза не супроводжувалася кризою електроенергії, сказав він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, - Газ більше не повинен використовуватись для виробництва електроенергії, як це було раніше".

Лінднер також відзначив, що міністр економіки та енергетики ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) має повноваження зупинити використання газу у виробництві електроенергії та зберегти "безпечні та нешкідливі для клімату атомні станції" до 2024 року, якщо це необхідно.

Однак представник Габека заявив, що деяким електростанціям необхідний газ для функціонування, але робиться все можливе, аби замінити використання газу для виробництва електроенергії всюди, де це можна зробити.

"Північний потік" з 27 липня працює на 20 відсотків від потужності

Російський енергетичний концерн "Газпром" 27 липня зупинив експлуатацію газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) "Портова", яка відповідає за прокачування газу трубопроводом "Північний потік"-

Таке рішення у "Газпромі" пояснили необхідністю проведення ремонтних робіт. У зв'язку з виведенням турбіни з експлуатації постачання газу "Північним потоком" скоротяться з 27 липня до 33 мільйонів кубометрів на добу або 20 відсотків від потужності. Наразі добова продуктивність вузла становить близько 67 мільйонів кубометрів.

Режим енергетичної тривоги в Німеччині

23 червня у Німеччині активували режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. Цей етап запроваджується в разі перебоїв у газопостачанні або надзвичайно високого попиту на газ, що призводить до значного погіршення ситуації з газозабезпеченням. На такому етапі вважається, що ринок ще здатний впоратися з проблемами самостійно, без запровадження заходів неринкового характеру.

Третій етап аварійного плану - надзвичайна ситуація. Він активується, якщо постачання газу погіршиться настільки, що становище вже неможливо виправити без втручання держави. Тоді Федеральне агентство з мереж за погодженням із постачальниками палива ухвалює рішення про квоти на постачання газу споживачам, щоб убезпечити насамперед найбільш уразливі групи, такі як домогосподарства, лікарні, газові електростанції.