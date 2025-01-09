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АНАЛІТИКА

Керівники ФРС готові уповільнити зниження базової ставки - протокол засідання

 

Керівники Федеральної резервної системи (ФРС) висловили намір уповільнити темпи пом'якшення грошово-кредитної політики, йдеться в протоколі засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) від 17-18 грудня.

"Учасники сигналізували про те, що комітет наближається або вже досяг точки, в якій буде розумним уповільнити темпи пом'якшення ГКП, - наголошується в документі. - Багато учасників припустили, що ціла низка факторів зазначає на необхідності обережного підходу до рішень щодо монетарної політики в найближчі квартали".

Серед таких факторів члени FOMC назвали прискорення інфляції, високі показники споживчих витрат і зниження ризиків для ринку праці та економічної активності.

Федрезерв опустив ставку в грудні на 25 базисних пунктів - до 4,25-4,5% річних; загалом за минулий рік ставку було знижено на 100 б.п. Водночас оприлюднений за підсумками минулого засідання медіанний прогноз членів керівництва ФРС передбачає лише два зниження ставки у 2025 році, тоді як раніше прогнозувалося чотири зниження.

Члени керівництва ФРС відзначили підвищену невизначеність у плані прогнозів для інфляції та економічного зростання, багато в чому через очікуваний вступ на посаду обраного президента США Дональда Трампа.

Старший економіст LPL Financial Джеффрі Роуч підрахував, що слово "невизначеність" зустрічається в протоколі 12 разів.

"Укладачі прогнозів зазнають дедалі більших труднощів із моделюванням подальшої траєкторії відсоткових ставок, економічного зростання та інфляції через невизначеність, що оточує політику Трампа, яка все ще опрацьовується", - написав він.

Також наголошується, що грудневе рішення Федрезерву знизити ставку було ухвалено не одноголосно. Зокрема, керівниця Федерального резервного банку Клівленда Бет Хаммак проголосувала за збереження ставки на колишньому рівні. З нею погодилися ще три учасники голосування, але їхні імена невідомі.

"Деякі учасники відзначили наявність аргументів на користь збереження цільового діапазону ставки за федеральними кредитними коштами", - йдеться в протоколі.

Індекс витрат на особисте споживання, ключовий для Федрезерву показник інфляції, у листопаді зріс на 2,4% у річному виразі, індекс без урахування цін на продукти харчування та електроенергію - на 2,8%. Уже після грудневого засідання кілька членів керівництва ФРС заявили, що не хочуть поспішати зі зниженням ставки і хочуть дочекатися більше доказів того, що інфляція рухається у напрямку до цільових 2%.

Наступне засідання ФРС відбудеться 28-29 січня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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