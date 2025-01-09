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АНАЛІТИКА

У США попередили, що КНДР стає більш підготовленою до війни проти своїх сусідів

 

Війська Північної Кореї набувають бойовий досвід, беручи участь у війні Росії проти України. Таким чином Пхеньян стає більш підготовленим до можливої військової кампанії проти своїх країн-сусідів.

Про це сказала заступниця посла США Дороті Камілла Ші назасіданні Ради безпеки ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представниця Штатів при ООН зазначила, що понад 12 тисяч військовослужбовців КНДР перебувають у Росії, і минулого місяця північнокорейські солдати долучилися до боїв у Курській області проти Сил оборони України.

За словами американського дипломата, війська Північної Кореї під час таких бойових дій опановують техніку та обладнання ЗС РФ в умовах сучасної повномасштабної війни.

Відтак, розповіли Ші, КНДР наразі "отримає значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду, що робить її більш здатною вести війну проти своїх сусідів".

Представниця США в ООН додала, що Північна Корея, своєю чергою, ймовірно захоче "використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі".

Участь військ КНДР на боці РФ у війні проти України

Нагадаємо, за даними Києва та держав умовного Заходу, до Росії вже було відправлено близько 12 тисяч солдатів КНДР, які Пхеньян перекинув для допомоги Москві у війні проти України. Певну частину північнокорейських військових після тренування направили в Курську область, щоб брати участь у складі росармії у боях проти ЗСУ.

Як заявив 16 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський, до боїв у Курській області РФ вже почала залучати солдатів КНДР.

27 грудня в Білому домі розповіли, що серед солдатів КНДР в армії РФ - великі втрати, а деякі північнокорейські військові коять самогубства.

Наприкінці грудня в Пентагоні заявили, що не бачать значної ефективності від атак солдатів КНДР в Курській області на тлі даних щодо їх суттєвих втратах.

Розвідка Південної Кореї у грудні оцінювала втрати КНДР у війні проти України у близько 1100 військовослужбовців.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що РФ втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні. Глава держави уточнив, що вже "3800 вбито або поранено" військових КНДР.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, США
 

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