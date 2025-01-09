Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до Володимира Путіна в Москву наприкінці грудня перед тим, як Україна припинила транзит газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", - сказав він.

Прем'єр-міністр Словаччини не надав більш детальної інформації про постачання газу.

Фіцо звинуватив Київ у нанесенні шкоди Словаччині, оскільки він не продовжив угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчився наприкінці 2024 року, а також пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну і скоротити допомогу біженцям.

За даними словацького оператора газотранспортної мережі Eustream, після припинення поставок з України Словаччина продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через "Турецький потік".

Фіцо заявив, що зупинка поставок з України нібито обійшлася країні в 500 млн євро у вигляді транзитних зборів і в 1 млрд євро через вищі ціни на газ.

Він знову звинуватив президента України Володимира Зеленського в "саботажі фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.

Фіцо має зустрітися 9 січня з представниками Європейської комісії в Брюсселі, щоб обговорити припинення транзиту газу через Україну.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Фіцо у відкритті "другого енергетичного фронту" проти України за наказом Росії.

Раніше міністерство економіки Словаччини заявило, що припинення транзиту російського газу через територію України не викличе дефіциту газу в країні.