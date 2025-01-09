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Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини
09:29 09.01.2025 |
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що забезпечив постачання газу до Словаччини під час поїздки до Володимира Путіна в Москву наприкінці грудня перед тим, як Україна припинила транзит газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", - сказав він.
Прем'єр-міністр Словаччини не надав більш детальної інформації про постачання газу.
Фіцо звинуватив Київ у нанесенні шкоди Словаччині, оскільки він не продовжив угоду про транзит російського газу, термін дії якої закінчився наприкінці 2024 року, а також пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну і скоротити допомогу біженцям.
За даними словацького оператора газотранспортної мережі Eustream, після припинення поставок з України Словаччина продовжила отримувати газ через Угорщину, куди надходить російський газ через "Турецький потік".
Фіцо заявив, що зупинка поставок з України нібито обійшлася країні в 500 млн євро у вигляді транзитних зборів і в 1 млрд євро через вищі ціни на газ.
Він знову звинуватив президента України Володимира Зеленського в "саботажі фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.
Фіцо має зустрітися 9 січня з представниками Європейської комісії в Брюсселі, щоб обговорити припинення транзиту газу через Україну.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Фіцо у відкритті "другого енергетичного фронту" проти України за наказом Росії.
Раніше міністерство економіки Словаччини заявило, що припинення транзиту російського газу через територію України не викличе дефіциту газу в країні.
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