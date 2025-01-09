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АНАЛІТИКА

«Турецьким потоком» за п'ять років транспортували понад 100 мільярдів кубів російського газу

 

За п'ять років роботи трубопроводу "Турецький потік" у Туреччину та країни Європи по ньому було транспортовано 104,2 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Hürriyet Daily News.

"З 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року по газопроводу «Турецький потік» до Туреччини надійшло близько 44,4 млрд кубометрів газу, а до Європи - 59,8 млрд кубометрів", - повідомляє видання.

Зазначається, що після закриття газопроводів «Північний потік-1», «Північний потік-2» і «Ямал-Європа», що постачали природний газ з Росії в Європу, і припинення поставок газу територією України, «Турецький потік» стає все більш важливим як єдиний транзитний маршрут, який може доставити російський газ в Європу.

«Турецький потік» складається з двох морських "ниток" по 930 кілометрів кожна та двох окремих сухопутних ліній по 142 і 70 кілометрів. Газопровід простягається від Анапи в Росії до Киїкьоя на Фракійському узбережжі Туреччини. Трубопровід був готовий до подачі газу станом на 31 грудня 2019 року. Його офіційно відкрили 8 січня 2020 року.

Загальна пропускна здатність газопроводу 31,5 мільярда кубометрів, по 15,75 мільярда кубометрів на кожній з двох "ниток". Перша нитка забезпечує надходження газу до Туреччини. Другою ниткою газ транспортується до Європи - від Киїкой до Болгарії.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина вважає себе безпечною альтернативою поставок природного газу для Європи та може постачати газ замість Росії в країни ЄС.
 

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