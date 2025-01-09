Адміністрація чинного президента США Джо Байдена до вступу на посаду нового глави держави Дональда Трампа не встигне реалізувати усю суму в рамках схваленого навесні 2024 року Конгресом фінансування допомоги для України. Залишиться "кілька" мільярдів доларів.

Про це заявила заступниця речника глави Міноборони США Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на її брифінг у Вашингтоні.

У ході спілкування з представниками ЗМІ вона відповіла на запитання, наскільки адміністрація Байдена стурбована тим, що залишається значна сума в рамках використання президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA) - основний механізм, який Вашингтон використовував для доставки зброї в Україну.

"Щодо України, ви знаєте, залишиться кілька мільярдів доларів повноважень для нової адміністрації, щоб вирішити, що вона вирішить робити з тими повноваженнями, що залишилися", - сказала заступниця речника Пентагону.

Висловлюючись про можливий ризик "заморожування" надання допомоги Україні з боку США новою адміністрацією Трампа, Сінгх зазначила, що Київ має двопартійну підтримку в американському Конгресі.

"І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує досягати успіхів на полі бою... Вони (українці, - ред.) роблять це за підтримки Сполучених Штатів та інших країн-союзників і коаліцій через Контактну групу з питань оборони України (зустрічі у форматі "Рамштайн", - ред.)", - додала вона.

Представниця американського оборонного відомства також заявила, що вже адміністрація Трампа вирішуватиме, що робити з повноваженнями по програмі PDA, які залишаться.

"Але, звичайно, ми сподіваємося, що певним чином контактна група з питань оборони України продовжить працювати. Але, звичайно, підтримка України в Конгресі залишається сильною", - додала Сінгх.

Вона також розповіла, що станом на зараз Штати та інші країни-союзники та партнери спільно виділили понад 126 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні після повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Допомога Україні з боку США

Нагадаємо, Конгрес США схвалив майже 175 мільярдів доларів допомоги для України та країн-союзників після початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Значна частина цієї допомоги надійшла у формі довгострокового фінансування оборонного виробництва США, оскільки Пентагон намагається замінити обладнання, надіслане до України.

У вересні 2024 року західні ЗМІ писали, що адміністрація Байдена у терміновому порядку вела переговори з Конгресом щодо дозволу на використання 6 мільярдів доларів оборонної допомоги Україні. Станом на той момент було відомо, що більшість із 7,8 млрд дол, які були на PDA згідно із підписаним Байденом у квітні законопроектом, не були використані.

Вчора, 8 січня, видання "Голос Америки" написало про те, що анонсований на найближчий час фінальний пакет допомоги Україні від адміністрації Байдена буде на суму 500 млн доларів. Відтак ще близько 3,8 млрд доларів на підтримку Києва залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена.

Як повідомили у Пентагоні, ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

Додамо, раніше AP писало, що пакет допомоги для України, про який буде оголошено 9 січня, буде надано з наявних запасів США. Таким чином, Київ має отримати зброю до моменту інавгурації Трампа.

Нагадаємо також, програма PDA дозволяє американському президенту передавати оборонні товари та послуги зі запасів США у відповідь на "надзвичайні ситуації".