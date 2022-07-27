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АНАЛІТИКА

Сенатори США закликають ввести санкції проти продажу російської нафти Китаю

 

У Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає штрафи на будь-яку юридичну особу, котра страхує або реєструє танкери, що перевозять нафту чи скраплений природний газ до Китаю з росії.

Про це повідомляє Вloomberg.

Авторами проєкту закону є сенатори-республіканці Марко Рубіо, Рік Скотт та Кевін Крамер.

"Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, яка допомагає їм у цьому, повинна зіткнутися з серйозними наслідками", - зазначив Рубіо.

Видання пише, що імпорт Китаєм російської сирої нафти різко зріс цього року, оскільки найбільший у світі споживач енергоносіїв купує нафту зі знижками, чого уникають робити європейські покупці.

Перекриття потоку російської нафти до Китаю може змусити Пекін конкурувати з іншими великими покупцями, такими як Індія, за нафту з Близького Сходу та Африки, що потенційно може підвищити ціни.

Однак пропозиції сенаторів від Республіканської партії буде непросто знайти підтримку у верхній палаті американського парламенту, де більшість мають демократи. Цей законопроєкт суперечить позиції адміністрації президента США Джо Байдена, яка полягає в обмеженні доходів росії від продажу нафти без значного скорочення обсягу поставок.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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