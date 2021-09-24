В Италии задержан лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон. Его экстрадиции требует Испания

Бывший лидер движения за независимость Каталонии Карлес Пучдемон задержан на итальянском острове Сардиния, сообщил его адвокат в "Твиттере". Согласно сообщению Гонсало Бойе, Пучдемона задержали по международному ордеру на арест, изданному Испанией в октябре 2019 года.

В сообщении Бойе сказано, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. Юрист также утверждает, что ордер, по которому задержали политика, "приостановлен решением Суда Европейского союза".

Согласно заявлению офиса Пучдемона, которое цитирует агентство Рейтер, тот был задержан в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл для участия в международной выставке. Представители Пучдемона сообщают, что на следующий день он предстанет перед апелляционным судом, которому предстоит принять решение о его возможном освобождении, либо экстрадиции в Испанию.

Как передает корреспондент Би-би-си, на Сардинии Пучдемон планировал рекламировать каталонский фольклор и проводить встречи с местными лидерами.

Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который испанский суд признал незаконным.

Пучдемон бежал из Испании, а в 2019-м был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако в марте этого года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.

Неудавшийся референдум

В 2017 году власти Каталонии во главе с Пучдемоном провели референдум о независимости Каталонии от Испании, а затем провозгласили независимость. Центральные власти Испании объявили референдум незаконным, а участие в нем приняли почти одни только сторонники независимости - остальные жители Каталонии его бойкотировали.

После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, и девять из них в 2019 году получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет - за "подстрекательство к мятежу" и "растрату бюджетных средств" (на референдум). Такое же обвинение предъявлено и бежавшим из Испании Пучдемону с соратниками.

В июле этого года власти Испании решили помиловать девятерых лидеров сепаратистов.

Однако многие жители Каталонии по-прежнему не настроены на сотрудничество с Мадридом. На выборах в каталонский парламент в феврале этого года с незначительным перевесом победили сторонники независимости. В сентябре на демонстрацию в поддержку отделения Каталонии, которая состоялась в Барселоне, вышли десятки тысяч людей.