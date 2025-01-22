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Китай замінює російське вугілля монгольським
12:13 22.01.2025 |
Рекордні закупівлі вугілля в Китаї минулого року були зумовлені значним збільшенням поставок з Австралії та Монголії, тоді як обсяги російських поставок фактично скоротилися.
Про це пише Bloomberg.
Тепер, коли китайський попит вирівнюється, Монголія може мати найкращі шанси утримати або навіть збільшити свою частку на ринку південного сусіда коштом Росії.
У той час як загальний обсяг імпорту зріс на 14% до 543 мільйонів тонн у 2024 році, австралійські поставки зросли майже на 60%. Експорт з Монголії зріс на 19%. Індонезія залишилася найбільшим постачальником Китаю, хоча зростання торік було відносно скромним.
Попри всі стратегічні зв'язки між Пекіном і Москвою, Росія програє, оскільки її вугілля занадто дороге, а нові санкції США можуть зробити експорт ще менш привабливим для китайських покупців цього року.
Монголія, тим часом, отримує вигоду від своєї близькості до Китаю і прагне закріпити це за допомогою кращого залізничного сполучення. На відміну від Австралії, яка постачає вугілля далеко і може реагувати на зростання цін в інших країнах Азії, переважна більшість клієнтів Монголії знаходиться в одній країні.
Минулого року на Монголію припадало 60% імпорту коксівного вугілля для виплавки сталі свого південного сусіда. Попередні заперечення з міркувань національної безпеки щодо узгодження специфікацій колій країни з китайськими були подолані, і тепер уряд наполягає на поліпшенні залізничного сполучення на кордоні, що в кінцевому підсумку може подвоїти обсяги поставок вугілля до Китаю.
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