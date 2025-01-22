Латвія хоче заборонити купувати житло росіянам та білорусам

У Латвійський сейм подали на розгляд законопроєкт, що обмежує угоди, що загрожують національній безпеці. Так, він передбачає заборону на купівлю нерухомості в Латвії громадянам Росії та Білорусі, а також юридичним особам, які перебувають у власності таких громадян.

Про це пише Delfi.

Як зазначається, мета такого законопроєкту - не допустити шкідливу та небезпечну з погляду державних інтересів діяльність, а також не дозволити оминати санкції.

Законопроєкт стосується як безпосередньо громадян країн-агресорів, так і юридичних утворень, створених у Росії та Білорусі, а також тих, чиї реальні бенефіціари - громадяни цих держав.

Обмеження не поширюватимуться на тих осіб, які набули статусу постійного мешканця Європейського Союзу або дозволу на постійне перебування у Латвії відповідно до вимог закону "Про імміграцію".

"В умовах гібридної війни, щоб захистити демократичну правову державу та зміцнити безпеку нашої країни, необхідно включити у правове регулювання потрібні інструменти. Ми діємо превентивно, щоб унеможливити будь-які можливості втручання Росії та Білорусі у наші внутрішні справи", - пояснила парламентська секретарка Міністерства юстиції Латвії Лаума Паегкална.

Як повідомлялося, у вересні минулого року урядова коаліція Латвії погодила ухвалення закону, який обмежить можливості росіян купувати землю в країні.

Пізніше Латвія заборонила їздити на авто з білоруськими номерами.

Згодом у Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах.