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Латвія хоче заборонити купувати житло росіянам та білорусам
11:00 22.01.2025 |
У Латвійський сейм подали на розгляд законопроєкт, що обмежує угоди, що загрожують національній безпеці. Так, він передбачає заборону на купівлю нерухомості в Латвії громадянам Росії та Білорусі, а також юридичним особам, які перебувають у власності таких громадян.
Про це пише Delfi.
Як зазначається, мета такого законопроєкту - не допустити шкідливу та небезпечну з погляду державних інтересів діяльність, а також не дозволити оминати санкції.
Законопроєкт стосується як безпосередньо громадян країн-агресорів, так і юридичних утворень, створених у Росії та Білорусі, а також тих, чиї реальні бенефіціари - громадяни цих держав.
Обмеження не поширюватимуться на тих осіб, які набули статусу постійного мешканця Європейського Союзу або дозволу на постійне перебування у Латвії відповідно до вимог закону "Про імміграцію".
"В умовах гібридної війни, щоб захистити демократичну правову державу та зміцнити безпеку нашої країни, необхідно включити у правове регулювання потрібні інструменти. Ми діємо превентивно, щоб унеможливити будь-які можливості втручання Росії та Білорусі у наші внутрішні справи", - пояснила парламентська секретарка Міністерства юстиції Латвії Лаума Паегкална.
Як повідомлялося, у вересні минулого року урядова коаліція Латвії погодила ухвалення закону, який обмежить можливості росіян купувати землю в країні.
Пізніше Латвія заборонила їздити на авто з білоруськими номерами.
Згодом у Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах.
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