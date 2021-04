Что сулит Украине решение Байдена признать геноцид армян

Владислав Гирман / Деловая столица

Американский президент Джо Байден, похоже, собирается исправить ошибку Барака Обамы, которая, по мнению Армянского национального комитета США, заключается в том, что тот не выполнил свое обещание признать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 г.

Газеты The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома сообщают, что Байден станет первым президентом США, который, возможно, назовет трагические события того времени геноцидом армян, совершенным османами. Эту информацию подтвердило и информагентство Associated Press.

Шаг очень серьезный и обещающий столь же серьезные изменения в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, да и в региональной политике в целом.

Даже одиозный предшественник Байдена, Дональд Трамп, не решался признавать геноцид армян, хотя у него были довольно неплохие отношения с отдельными представителями армянской диаспоры.

Одна из них - звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, с которой Трамп, как и с ее мужем и активным своим сторонником, рэпером Канье Уэстом, встречался в Белом доме.

Кардашьян известна не только своей поддержкой тюремной реформы, но и лоббированием интересов армян в Вашингтоне.

Так, 8 октября 2019 г. она посетила Ереван для участия во Всемирном форуме информационных технологий WCIT 2019, использовав свой визит, чтобы рассказать о своих беседах с советниками Дональда Трампа.

В интервью News.am она тогда сообщила, что обсуждала с советниками, в том числе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, признание президентом США геноцида армян.

Свою позицию она вновь обозначила 29 октября, призвав диаспору требовать от конгрессменов поддержать внесенную в Палату представителей соответствующую резолюцию H. RES. 296.

Резолюция была принята в тот день 405 голосами из обеих партий. 12 декабря документ был принят и в верхней палате - в Сенате.

Но Госдепартамент через несколько дней подчеркнул, что администрация Трампа не намерена менять своего отношения к массовым убийствам армян османами.

"Наша позиция отражена в заявлении президента, сделанном в апреле", - подчеркнули в Госдепе, имея в виду выступление Трампа в день памяти жертв резни и массовой депортации 24 апреля 2019 г., которую он назвал "одним из самых ужасных злодеяний XX века", не используя слово "геноцид". Не использовал Трамп его и 24 апреля 2020 г.

Трамп стремился сохранить хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, одним из мировых лидеров, которым 45-й президент США отдал на аутсорсинг решение региональных кризисов и проблем.

Потому игнорировал месседжи из Конгресса. С приходом Байдена в Овальный кабинет вопрос снова актуализировался.

В среду больше сотни членов Палаты представителей от обеих партий подписались под письмом Байдену, инициатором которого стал демократ Адам Шифф, с призывом, собственно, стать первым президентом Соединенных Штатов, который официально признал бы геноцид армян.

Таким образом все линии теперь сходятся на фигуре Байдена. Конгресс уже свое слово сказал два года тому назад, и Трамп это слово проигнорировал.

Если Байден решится на этот шаг, то рискует лично - именно на нем сосредоточат "огонь" Эрдоган и турецкий дипломатический корпус во главе с Мевлютом Чавушоглу.

Внешняя политика США в этом вопросе станет продолжением внутренней.

В результате это приведет, во-первых, к дальнейшему обострению в отношениях двух стран.

А во-вторых, вопрос заключения оружейных контрактов, в частности на поставку истребителей шестого поколения F-35, и тем более ЗРК Patriot, будет заморожен еще на несколько лет.

После периода обмена колкостями между Анкарой и Вашингтоном в конечном итоге отношения между Турцией и США перейдут от стратегического сотрудничества к рациональному партнерству.

То есть к сугубо прагматичному подходу, а не сохранению дружеских отношений: вы нам, мы вам, согласно имеющихся договоренностей.

Плюс Анкара получает еще один повод интенсифицировать тему выхода или, по меньшей мере, "размытия" и ослабления силы конвенции Монтре, которой регулируется проход кораблей и судов через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море.

Анкара, возмущенная решением Вашингтона относительно армян, будет иметь карт-бланш - торговаться и выставлять условиях США и НАТО в случаях, когда им понадобится провести эсминцы и фрегаты в Черное море для устрашения России и демонстрации поддержки Украины.

Да, вероятный конфликт между США и Турцией негативно отразится на Украине, которую Кремль сейчас шантажирует стягиванием войск к ее границам.

Но и это еще не все. В отдаленной перспективе реверанс Белого дома перед армянской диаспорой, а через нее и перед Ереваном может говорить о намерении администрации Байдена если, к неудовольствию Парижа, не перетянуть на себя одеяло урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также Турцией, в Нагорном Карабахе, то по крайней мере "вклиниться" в этот кризис.

Конфликт в Нагорном Карабахе по-прежнему остается главной болевой точкой Кавказа. Да, Россия смогла уговорить Анкару и Баку остановиться, но кризис окончательно не решен.

С другой стороны, возможное признание Байденом геноцида армян может соответствовать цели Вашингтона подтолкнуть Ереван и премьера Никола Пашиняна продолжать движение в западном направлении и от Москвы.

Это то, что в итоге тому же президенту Франции Эмманюэлю Макрону сделать не удалось, поскольку во время столкновения с Азербайджаном и Турцией Армения обратилась за помощью к Москве. Помощь была так себе, но на время сохранила Ереван в орбите влияния Кремля.

Вопрос в том, какие последствия решения - положительные или негативные - перевесят. Байден, по словам источников СМИ, пока не принял окончательного решения и все еще "может передумать".