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МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики
09:23 31.03.2021 |
Международный валютный фонд ожидает лучших прогнозов по восстановлению глобальной экономики в 2021 и 2022 годах с учетом фискальных мер, введенных во многих странах, мощного экономического импульса со стороны США и Китая, а также перспектив вакцинации.
Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«В январе мы прогнозировали глобальный рост на уровне 5,5 процента в 2021 году. Сейчас мы ожидаем еще большего ускорения - частично благодаря поддержке дополнительно введенной политики, включая новый фискальный пакет в США, частично из-за ожидаемого экономического восстановления после вакцинации во многих странах с развитой экономикой », - отметила Георгиева.
По ее словам, конкретные цифры будут обнародованы на следующей неделе, когда выйдет обновленный обзор МВФ «Перспективы мировой экономики».
Она объяснила, что положительные тенденции обусловлены быстрым восстановлением, которое обеспечивают в основном два мощных двигателя - США и Китай. В этих и еще нескольких странах, как прогнозируется, уровень ВВП к концу 2021 значительно превысит докризисный.
«Но они - это исключение, а не правило», - подчеркнула Георгиева.
По ее словам, в других случаях в основном будет наблюдаться менее положительная динамика, и финансовые условия в большинстве остаются неопределенными.
В частности, совокупные потери дохода на душу населения в странах с развитыми экономиками составят 11% - по сравнению с докризисными прогнозами. Для развивающихся стран, (за исключением Китая) потери достигнут до 20%.
Как подчеркнула Георгиева, многие экономики, особенно с низкими доходами, существенно отстают. Таким странам нужна дополнительная помощь, которая оценивается в $ 200 миллиардов в течение пяти лет, для борьбы с последствиями пандемии, а также $ 250 миллиардов, чтобы вернуться к тенденции роста.
В этой связи глава МВФ подчеркнула, что Фонд формирует расширение объемов Специальных прав заимствования (SDR) на $ 650 млрд с целью поддержки особо уязвимых стран-членов за счет увеличения их резервов. Она также отметила, что чрезвычайные меры, примененные во многих странах для усиления устойчивости финансовых и банковских систем, помогли предотвратить гораздо более серьезные кризисы.
«То, что мы делаем сейчас, формирует посткризисный мир. Поэтому мы должны все сделать правильно », - подчеркнула глава Фонда.
Как сообщалось, на следующей неделе состоится весеннее собрание МВФ и Всемирного банка. В этом году, как и в предыдущий, его проведут в виртуальном формате. Это мероприятие является одним из ключевых в контексте подведения итогов за прошедший период, а также для формирования развития мировой экономики и финансов.
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