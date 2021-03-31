МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики

Международный валютный фонд ожидает лучших прогнозов по восстановлению глобальной экономики в 2021 и 2022 годах с учетом фискальных мер, введенных во многих странах, мощного экономического импульса со стороны США и Китая, а также перспектив вакцинации.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«В январе мы прогнозировали глобальный рост на уровне 5,5 процента в 2021 году. Сейчас мы ожидаем еще большего ускорения - частично благодаря поддержке дополнительно введенной политики, включая новый фискальный пакет в США, частично из-за ожидаемого экономического восстановления после вакцинации во многих странах с развитой экономикой », - отметила Георгиева.

По ее словам, конкретные цифры будут обнародованы на следующей неделе, когда выйдет обновленный обзор МВФ «Перспективы мировой экономики».

Она объяснила, что положительные тенденции обусловлены быстрым восстановлением, которое обеспечивают в основном два мощных двигателя - США и Китай. В этих и еще нескольких странах, как прогнозируется, уровень ВВП к концу 2021 значительно превысит докризисный.

«Но они - это исключение, а не правило», - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, в других случаях в основном будет наблюдаться менее положительная динамика, и финансовые условия в большинстве остаются неопределенными.

В частности, совокупные потери дохода на душу населения в странах с развитыми экономиками составят 11% - по сравнению с докризисными прогнозами. Для развивающихся стран, (за исключением Китая) потери достигнут до 20%.

Как подчеркнула Георгиева, многие экономики, особенно с низкими доходами, существенно отстают. Таким странам нужна дополнительная помощь, которая оценивается в $ 200 миллиардов в течение пяти лет, для борьбы с последствиями пандемии, а также $ 250 миллиардов, чтобы вернуться к тенденции роста.

В этой связи глава МВФ подчеркнула, что Фонд формирует расширение объемов Специальных прав заимствования (SDR) на $ 650 млрд с целью поддержки особо уязвимых стран-членов за счет увеличения их резервов. Она также отметила, что чрезвычайные меры, примененные во многих странах для усиления устойчивости финансовых и банковских систем, помогли предотвратить гораздо более серьезные кризисы.

«То, что мы делаем сейчас, формирует посткризисный мир. Поэтому мы должны все сделать правильно », - подчеркнула глава Фонда.

Как сообщалось, на следующей неделе состоится весеннее собрание МВФ и Всемирного банка. В этом году, как и в предыдущий, его проведут в виртуальном формате. Это мероприятие является одним из ключевых в контексте подведения итогов за прошедший период, а также для формирования развития мировой экономики и финансов.