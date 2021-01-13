Партнеры, что лучше России: как изменилось отношение Турции к Украине и другим соседям

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Партнеры, что лучше России: как изменилось отношение Турции к Украине и другим соседям

09:48 12.01.2021 |

Мир

 Євгенія Габер / Європейська правда

З ким Туреччина прагне дружити, а кого остерігається? І яким є її ставлення до України?

Відповіді на ці запитання дав один із провідних стамбульських університетів Kadir Has, оприлюднивши результати нового соціологічного опитування "Турецькі тренди-2020".

Таке дослідження суспільних настроїв у Туреччині проводиться щорічно і вже понад 10 років поспіль дає змогу оцінити ставлення населення до ключових тенденцій розвитку країни. Серед іншого, велика частина питань присвячена і зовнішній політиці - сприйняттю пересічними турками інших країн та оцінкам політики влади щодо різних держав і регіонів.

Результати опитування виявилися важливими для України, показавши зміну ставлення як до нашої країни, так і до Росії.

Тож спробуємо розібратися, що це означає та які наслідки може мати.

11 друзів Анкари

Як свідчать опитування минулих років, у своїх зовнішньополітичних вподобаннях турецьке населення виявляє неабияку сталість. Загалом за останні п'ять років десятка лідерів лишилася майже незмінною, хоча й не без рокіровок усередині "вищої ліги".

Традиційно і з великим відривом рейтинг народної любові очолюють "братній" Азербайджан (57,8%), з яким Туреччина вибудовує відносини за принципом "одна нація - дві держави", та невизнана у світі ніким, окрім Анкари, "Турецька Республіка Північного Кіпру" (40,5%).

Не дарма у символічних вазах з "турецькими землями", що стоять біля поховання Ататюрка в Мавзолеї, окрім власне земель з 81 регіону Туреччини знаходиться ще й ґрунт, привезений саме з Азербайджану та Північного Кіпру. І це не дивно, адже на рівні публічного сприйняття відносини з "братніми" республіками і тюркськими спільнотами за кордоном часто сприймаються в Туреччині радше як вибір долі, ніж як вибір зовнішньополітичного відомства.

Тими ж "кровними зв'язками" великою мірою пояснюється і присутність Узбекистану в першій п'ятірці лідерів (35,7%).

Водночас для багатьох може стати дивиною, що безвізовий режим для громадян Азербайджану Анкара запровадила лише в лютому 2020 року, а про можливість перетину кордону за ID-картками було оголошено лише у грудні під час візиту президента Ердогана до Азербайджану, що запам'ятається масштабними святкуваннями спільної перемоги над Вірменією у Нагірному Карабаху.

Компанію їм склала Грузія, яка цього року значно покращила позиції, посівши третю сходинку рейтингу (39,3%).

Вагому роль не тільки в плані культурної близькості, але й з цілком прагматичних міркувань при визначенні кола друзів і союзників Туреччини доводять і п'яте-шосте місця Катару і Пакистану (28,2% та 28% відповідно), з якими Анкара давно і тісно співпрацює у військово-технічній сфері та оборонно-промисловому комплексі.

Водночас вперше за останні роки в десятці лідерів з'явилися Китай (№9 з 21,5% голосів) і Саудівська Аравія (№10 з 16,8%), яку ще нещодавно турецька громадська думка ідентифікувала як загрозу національній безпеці Туреччини на тлі загострення конфлікту з Катаром (активно підтримуваним Анкарою) та вбивства журналіста Джамаля Хашогджі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Також показовим є почесне 11-те місце Німеччини - і це незважаючи на доволі жорстку риторику її керівництва та взаємні звинувачення у недотриманні взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Випередити Росію

Цікаво, що з 2015 року (який пройшов під знаком збитого турецькими ВПС російського Су-24) Україна вперше змогла випередити Росію у рейтингу народної довіри.

Додавши +5% "прихильників" у Туреччині, Україна залишилась на вже звичному для себе восьмому місці (21,6%).

Водночас після низки регіональних конфліктів, в яких Анкара і Москва опинилися по різні боки барикад, Росія зі свого сьомого місця опустилася одразу на 14-те.

Якщо рік тому дружньою Москву вважали 23,2% громадян Туреччини, то тепер - лише 13,2%.

Таке різке падіння довіри турків до свого "стратегічного партнера" у 2020-му можна порівняти хіба що зі сплеском народної любові до Москви у 2017-му, коли вчасна "допомога" Кремля та конспірологічні теорії навколо спроби державного перевороту в Туреччині забезпечили Росії "бронзу" у фінальному заліку "друзів" Анкари.

Показово також, що цього року Росія також додала +10% у рейтингу країн, які, на думку респондентів, становлять загрозу національній безпеці Туреччини (47,1% проти 37,8% торік).

Зважаючи на непросту ситуацію в регіоні (Ізраїль, Греція, Вірменія, Ірак) та складні відносини Анкари із західними партнерами (США, Франція, Британія, Німеччина), Москва залишилася на "почесному" дев'ятому місці, але динаміка очевидна.

Разом з тим Росія залишається у трійці країн/регіонів, з якими, на думку турецьких громадян, Туреччина "має розвивати співпрацю". Незважаючи на 4% падіння у порівнянні з попереднім роком (11% у 2020 проти 15% у 2019), прибічників розвитку співпраці з Росією все ще більше, ніж із США, НАТО та ЄС.

Загалом бачення турецькими громадянами необхідності розвитку співпраці виглядає таким чином: тюркські країни (19,5%, падіння на 5% порівняно з минулим роком), мусульманські країни (18,4%), Росія (11,3%, падіння на 3,8%), США (10,8%), НАТО (10,6%, зростання на 6,3%), ЄС (9,8%, зростання на 3,4%).

"Новий курс" для Туреччини?

Очевидно, що загострення у Нагірному Карабаху та погіршення безпекової ситуації у регіоні загалом, а також перебування по різні боки барикад з Росією у Лівії та Сирії вкотре продемонстрували справедливість турецького прислів'я "Хто хоче дружити з Росією, повинен тримати сокиру під подушкою".

Водночас "не дружити" з Росією не означає "не співпрацювати/не домовлятися" з нею.

Цим же можна пояснити і збільшення кількості прихильників розвитку відносин із США/НАТО/ЄС, не дивлячись на все ще низькі показники та лідируючі позиції США у рейтингу головних загроз безпеки для Туреччини.

Ще один позитивний тренд у цьогорічному дослідженні - значне зменшення прихильників одноосібних дій Анкари на міжнародній арені (10% проти 16% у 2019 році).

Відхід від концепції "дорогоцінної самотності" у зовнішній політиці офіційної Анкари та поступове розуміння неможливості "блискучої ізоляції" країни у XXI столітті на рівні широкого загалу - позитивні сигнали і для партнерів Туреччини. Як справедливо відзначають експерти, синдром "самотнього вовка" у зовнішній політиці держави та посилення націоналістичних настроїв у суспільстві - не найкращі передумови для розвитку взаємовигідних довгострокових партнерств, а також заходів із відновлення довіри в регіоні в цілому.

Що це означає для України?

Співпраця з тюркськими і мусульманськими країнами, а також підтримка тюркських спільнот за кордоном традиційно залишаються пріоритетами зовнішньої політики Туреччини.

Відтак забезпечення і захист прав кримських татар, гагаузів і турків-месхетинців як у ліберальній політичній культурі України, так і на тимчасово окупованих територіях залишатимуться важливим аспектом українсько-турецьких відносин і матимуть суттєвий вплив на динаміку діалогу Анкари з іншими країнами регіону.

Разом з тим потенціал Туреччини як адвоката українських інтересів серед тюркських та мусульманських країн (та відповідно на майданчиках міжнародних організацій) все ще залишається значною мірою нерозкритим. Шлях України до набуття статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва, участі в роботі тюркських регіональних організацій та культурних форумів може стати набагато коротшим, якщо її провідником на цій дорозі стане Туреччина.

При цьому наявність в одній когорті "дружніх" країн Пакистану та Індії, Катару та Саудівської Аравії, України та Росії вкотре свідчить про прагматизм турецької зовнішньої політики.

І не намагання довести, що "інший гірше", а реальні аргументи, чому ми кращі, будуть значно цікавішими доводами для турецьких партнерів, а отже, і ефективнішими методами для розбудови партнерських відносин з Туреччиною.

Нарешті, позитивне ставлення до України та неприємні для Москви зрушення у ставленні пересічних турків до Росії створюють сприятливе тло для розвінчування міфів про особливий статус РФ у регіоні та боротьби з російськими наративами про Україну.

Втім, наявні позитивні тренди можуть залишитися лише тлом без активних зусиль з боку України у сфері публічної дипломатії та стратегічних комунікацій. І саме від дипломатичних зусиль з боку Києва залежить, чи зможе Україна наступного року взяти нову висоту - у відносинах з офіційною Анкарою і у рейтингах народної любові турецької вулиці.

Євгенія Габер,кандидат політичних наук, заступник директора Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка
 

ПО РУБРИКАМ

12.01 Доллар падает на межбанке второй день подряд из-за пирамиды ОВГЗ

12.01 В JPMorgan рассказали, как запуск биткоин-ETF повлияет на цену биткоина

12.01 Минфин сохранил ставки по ОВГЗ на аукционах и привлек 7,6 млрд грн и $48,2 млн

12.01 Депозитные ставки для физлиц 12.01.20

12.01 Нацбанк отмечает удовлетворительное финсостояние Идея Банка и крайне малые объемы операций с сестринской Idea Bank S.A.

12.01 В этом году банки могут выдать ипотеки в полтора раза больше - Рожкова

12.01 Частичная приватизация Укргазбанка может состояться в начале 2021 года

12.01 НБУ поднимет вес риска потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021г.

12.01 Евро дорожает к доллару 12 января после нескольких дней снижения

12.01 Справочный курс гривны 12 января повышен на 19,24 коп до 28,0507 грн/$1

12.01 Фондовые биржи АТР 12 января закрылись в плюсе на ожидании новостей из США

12.01 Два банка разорвали деловые отношения с Дональдом Трампом

12.01 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.01.21

12.01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.01.21

12.01 Остаток средств на корсчетах банков 12.01.21

• дальше…

12.01 Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество

12.01 В Швеции растет поддержка потенциального членства в НАТО

12.01 Демократы готовят импичмент Трампа, но надеются, что Пенс уволит его раньше

12.01 После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США

12.01 США снова внесли Кубу в список спонсоров терроризма

12.01 Партнеры, что лучше России: как изменилось отношение Турции к Украине и другим соседям

12.01 ЕС призывает Иран вернуться к выполнению ядерной сделки

11.01 Человечество не сможет в 2021 году за счет вакцинации получить коллективный иммунитет от COVID-19 , считают в ВОЗ

11.01 Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

11.01 Казахстан после выборов: в парламенте партия Назарбаева. А кто еще?

11.01 Новым главой ЦРУ станет бывший посол США в России Уильям Бернс

11.01 Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ

11.01 «Это наш Трамп». Кыргызстан избрал Садыра Жапарова и дал ему больше власти

11.01 Pfizer объявил об эффективности своей вакцины против мутаций коронавируса

11.01 Дания будет выдавать «паспорт вакцинации» своим гражданам

• дальше…

12.01 Кабмин разрешил пересмотреть нормативную денежную оценку земельных участков

12.01 С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий

11.01 Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

06.01 Украина поднялась в рейтинге паспортов

05.01 Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

04.01 Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля

04.01 Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса по цене американской вакцины для Бельгии

28.12 Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст

24.12 В Киеве снова отложили полный переход на е-билет

24.12 Кабмин Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра

23.12 В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты

22.12 Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат

21.12 Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями

21.12 ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний

17.12 Еврокомиссия внесла Украину в список наблюдения за подделками и пиратством

• дальше…

12.01 Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»

12.01 Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество

12.01 Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

12.01 Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

12.01 Вадим Денисенко: У нас есть десяток «детей лейтенанта Шмидта», которые говорят Зеленскому, что решат все вопросы с Байденом

11.01 Кто такая Мария Мезенцева, новая глава делегации Украины в ПАСЕ

11.01 Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы

11.01 Протесты из-за платежек. Получится ли у Медведчука «тарифный майдан»

11.01 Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского

11.01 Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского

11.01 Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»

11.01 Подрыв зиц-вожака «армии ЛНР». Кому мешал захудалый коллаборант Лещенко

06.01 В Украине в 2021 году будет создано Агентство оборонных технологий - Уруский

05.01 Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитому самолету МАУ

04.01 Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км

• дальше…

12.01 AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков

12.01 AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров

12.01 NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе

12.01 NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329

12.01 В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете

12.01 После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США

12.01 Смартфоны Samsung научились готовить. Запущен сервис SmartThings Cooking

11.01 В 2021 году игровой потоковый сервис Google Stadia придёт в умные телевизоры LG

11.01 Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати

11.01 Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ

11.01 SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship

11.01 Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

11.01 Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе

11.01 Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет

• дальше…

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно