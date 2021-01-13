Финансовые новости
- |
- 13.01.21
- |
- 07:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС призывает Иран вернуться к выполнению ядерной сделки
09:31 12.01.2021 |
Европейский Союз серьезно обеспокоен тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20 процентов, заявил вечером в понедельник, 11 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Действия Ирана противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года, указал европейский дипломат.
О том, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов, сообщил 4 января официальный представитель Тегерана Али Рабии. По словам Борреля, это решение Тегерана "грозит подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс". "Мы призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации и немедленно изменить курс", - заявил Боррель от лица Евросоюза.
ЕС сохраняет приверженность СВПД
При этом он подчеркнул дальнейшую приверженность ЕС венскому соглашению по Ирану - так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - и отметил, что проблемы с его реализацией связаны с односторонним выходом США из этого договора и возобновлением действия санкций Вашингтона против Тегерана. По словам Борреля, ЕС будет продолжать прикладывать усилия к тому, чтобы США вернулись к исполнению соглашения, а Иран вновь начал соблюдать его условия.
По данным Тегерана, Иран способен ежемесячно обогащать до девяти килограмм урана до уровня в 20 процентов. По условиям СВПД Ирану позволено обогащать уран до уровня не более 3,67 процентов. Цель этого ограничения состоит в том, чтобы не допустить создания Ираном атомной бомбы.
Ядерная сделка с Ираном
Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.
После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.
В январе 2020 года Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
|Atlantic Council: В 2021 году экономика Украины вырастет, но меньше, чем могла бы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|В Швеции растет поддержка потенциального членства в НАТО
|Демократы готовят импичмент Трампа, но надеются, что Пенс уволит его раньше
|После блокировки Трампа в Twitter мессенджер Telegram взлетел на второе место по загрузкам в США
|США снова внесли Кубу в список спонсоров терроризма
|Партнеры, что лучше России: как изменилось отношение Турции к Украине и другим соседям
Это интересно
|Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати
|Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
|SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship
|Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США
|Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха
|Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
|Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет