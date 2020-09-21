Финансовые новости
- |
- 21.09.20
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США посылает подкрепление в Сирию после стычек с российскими военными
08:59 21.09.2020 |
Пентагон увеличивает свое военное присутствие в Сирии после серии инцидентов с участием российских и американских военных, обостривших отношения между сторонами.
Инциденты с участием двух сторон, патрулирующих северо-западную часть Сирии, участились в этом году. Теперь туда направляется около 100 американских военных и шесть боевых машин пехоты.
Капитан ВМФ США Билл Урбан, официально представляющий центральное командование войск США, заявил, что размещение дополнительного контингента обеспечит безопасность сил коалиции.
Он добавил, что вместе с машинами, которые перебрасываются из Кувейта, американцы разместят в регионе радары "Сентинел" и увеличат количество патрулирований.
"США не ищут конфликта с другими странами в Сирии, но встанут на защиту коалиционных войск, если понадобится", - заявил в пятницу Урбан.
Ясный сигнал России
Билл Урбан не упомянул Россию прямо, но другое заявление американского представителя было более откровенным.
"Эти действия и подкрепления - ясный сигнал России, что нужно придерживаться взаимного процесса по деэскалации напряженности, и что России и другим сторонам нужно избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-западе Сирии", - процитировал телеканал Эн-би-си неназванного американского официального представителя.
Эн-би-си также процитировал источники, заявившие, что подкрепления направлены для того, чтобы предостеречь российские силы от вторжения в зону безопасности, где оперируют войска коалиции и курдские отряды.
В последние годы в Сирии наблюдались регулярные инциденты с участием российских и американских военных. Однако в последние недели они приобрели более жесткий характер.
В конце августа семеро американских военных получили травмы в результате столкновения с российской боевой машиной.
Сейчас в этом регионе находится около 500 американских солдат - намного меньше, чем раньше.
В октябре 2019 года президент США Трамп решил вывести из Сирии тысячу солдат.
Несколько месяцев спустя он заявил, что оставит в Сирии несколько сотен солдат для охраны нефтяных скважин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован
|Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции
|Наш ответ на «Кавказ-2020». Как Украина и НАТО уберегут Херсонщину от «зеленых человечков» Путина
|Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Досье FinCEN. Что нужно знать о новой крупной утечке финансовых документов
|Досье FinCEN: Аркадий Ротенберг уходил от санкций с помощью банка Barclays
|США посылает подкрепление в Сирию после стычек с российскими военными
|США объявили о введении санкций ООН против Ирана. Но ООН против
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
Это интересно
|1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
|Alibaba может стать лидером по числу патентов в сфере блокчейна
|Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
|Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц
|Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году
|Chainalysis: Восточная Европа лидирует по активности на даркнет-рынках
|Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299. А за дополнительные $79 её можно подключить к ПК