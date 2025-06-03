Новий заступник глави Пентагону у 2019 році наказав припинити військову допомогу Україні

Сенат США у вівторок затвердив призначення на посаду заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкла Даффі, який у першій адміністрації Дональда Трампа просив призупинити допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Призначення Даффі на посаду заступника глави Пентагону, який контролюватиме програми озброєння, підтримав 51 сенатор, проти проголосували 45.

Майкл Даффі під час першого президентського терміну Трампа працював в Адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому.

Тоді про нього стало відомо через електронного листа Пентагону, в якому Білий дім наказав Пентагону призупинити надання Україні безпекової допомоги, яка була схвалена Конгресом.

Це зʼясувалось під час розслідування прохання Трампа до Зеленського розслідувати дії Джо Байдена в Україні, яке вилилось у перший імпічмент президента США.

З початку другого президентського терміну Трамп не ухвалив рішення про жоден пакет додаткової військової допомоги Україні.

Через невизначеність із подальшою військовою підтримкою України з боку США лідери Євросоюзу розглядають варіант придбання американського озброєння, щоб потім передати його Києву.