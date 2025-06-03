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ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам&apos;ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

 

Парламентська асамблея Ради Європи започаткує День воєнних кореспондентів і свободи журналістики - "Victory for Victoria" Day - в памʼять про загиблу українську журналістку Вікторію Рощину, повідомила у вівторок член постійної делегації Верховної Ради Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"За пропозицією Президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса (Theodoros Roussopoulos) буде започаткований "Victory for Victoria" Day (Перемога для Вікторії) - День воєнних кореспондентів і свободи журналістики. Цей день в ПАРЄ буде присвячений пам'яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена, катована та вбита в російському полоні. Її історія, на жаль, не поодинока. Щороку десятки журналістів гинуть, потрапляють у полон чи зникають безвісти під час висвітлення війни проти України", - написала Кравчук у Фейсбуці.

Як повідомила нардеп, мета ініціативи - вшанувати журналістів, які "загинули або зникли, висвітлюючи правду".

"Пропонується започаткувати щорічну резолюцію ПАРЄ, хвилину мовчання під час осінньої сесії у Страсбурзі, а також відповідний side event під час сесії (Вікторія народилась в жовтні, а у вересні стало відомо про її смерть, а точніше вбивство в російському полоні)", - написала Кравчук.

Депутатка подякувала Русопулосу за ініціативу, яку вона підтримала разом із колегами. Вперше Victory for Victoria Day буде відзначено на осінній сесії ПАРЄ (29 вересня-3 жовтня) цього року під час голосування резолюції про українських журналістів в полоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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