Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 23:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп
23:34 03.06.2025 |
Парламентська асамблея Ради Європи започаткує День воєнних кореспондентів і свободи журналістики - "Victory for Victoria" Day - в памʼять про загиблу українську журналістку Вікторію Рощину, повідомила у вівторок член постійної делегації Верховної Ради Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").
"За пропозицією Президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса (Theodoros Roussopoulos) буде започаткований "Victory for Victoria" Day (Перемога для Вікторії) - День воєнних кореспондентів і свободи журналістики. Цей день в ПАРЄ буде присвячений пам'яті української журналістки Вікторії Рощиної, яка була викрадена, катована та вбита в російському полоні. Її історія, на жаль, не поодинока. Щороку десятки журналістів гинуть, потрапляють у полон чи зникають безвісти під час висвітлення війни проти України", - написала Кравчук у Фейсбуці.
Як повідомила нардеп, мета ініціативи - вшанувати журналістів, які "загинули або зникли, висвітлюючи правду".
"Пропонується започаткувати щорічну резолюцію ПАРЄ, хвилину мовчання під час осінньої сесії у Страсбурзі, а також відповідний side event під час сесії (Вікторія народилась в жовтні, а у вересні стало відомо про її смерть, а точніше вбивство в російському полоні)", - написала Кравчук.
Депутатка подякувала Русопулосу за ініціативу, яку вона підтримала разом із колегами. Вперше Victory for Victoria Day буде відзначено на осінній сесії ПАРЄ (29 вересня-3 жовтня) цього року під час голосування резолюції про українських журналістів в полоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Драпатий став командувачем Об'єднаних сил, «Мадяр» - очолив СБС замість Сухаревського
ТОП-НОВИНИ
|Нардеп Железняк з «Голосу» ініціює звільнення міністра фінансів
|СБУ втретє вразила Кримський міст
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|Білий дім дав зрозуміти, що нових санкцій проти РФ не буде без згоди Трампа
|Новий заступник глави Пентагону у 2019 році наказав припинити військову допомогу Україні
|Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі
|ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп
|Комітет Європарламенту схвалив оновлену транспортну угоду з Україною
|У РФ розробників гри «Світ танків» визнали «екстремістським» об’єднанням
|Росія відмовилася від проєкту газового хабу в Туреччині - Bloomberg
Бізнес
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg