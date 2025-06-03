Комітет Європарламенту схвалив оновлену транспортну угоду з Україною

Комітет з питань транспорту і туризму Європейського парламенту подовжив на 18 місяців дію раніше укладеної угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС.

За це рішення проголосували 32 депутати, проти висловились шестеро, утримались двоє, передає Укрінформ з посиланням на офіційний сайт парламенту.

Євродепутати також вирішили оновити угоду, щоб вирішити низку проблем. Так, згідно зі змінами, водії зобов'язані мати при собі документи, що дозволяють здійснювати міжнародні перевезення, а також наклеювати на лобове скло спеціальну наклейку.

«Транспортні засоби, що виконують автомобільні перевезення відповідно до цієї угоди, повинні мати на лобовому склі видиму та чітко ідентифіковану наклейку. Наявність наклейки вказує на те, що вони можуть користуватися правами, наданими цією угодою. Її відсутність розглядається як невідповідність положенням цієї угоди», - йдеться в оновленому тексті документа.

У ньому також міститься вимога мати документи, що підтверджують, що порожні поїздки без вантажу безпосередньо пов'язані з транзитною або двосторонньою операцією, відповідно до угоди.

Одночасно вводяться застереження щодо ринкових порушень, які дозволяють припинити дію угоди «в конкретних географічних районах, якщо ринок автомобільних перевезень у цьому районі зазнає серйозних порушень, спричинених угодою».

Посилюється також дотримання зобов'язань операторами перевезень, зокрема щодо боротьби з шахрайством, підробкою документів водіїв та порушеннями правил дорожнього руху, що можуть призвести до втрати права на надання транспортних послуг.

За даними Єврокомісії, угода про автомобільні перевезення між Україною та ЄС полегшила транспортування життєво важливих товарів, таких як пальне та гуманітарна допомога, в Україну, а також дозволила українським експортним товарам, таким як зерно, руда та сталь, потрапити до ЄС та за його межі.

Уперше вона була підписана 29 червня 2022 року - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згодом дію документа подовжили до 30 червня цього року. За цей час обсяги українського експорту збільшилися приблизно на дві третини, а обсяги імпорту з ЄС зросли приблизно на 300 тис. т щомісяця.

Оновлений варіант документа буде винесено на голосування Європарламенту під час наступної пленарної сесії в червні.