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Білий дім дав зрозуміти, що нових санкцій проти РФ не буде без згоди Трампа
23:46 03.06.2025 |
Речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме президент США Дональд Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.
Про це вона сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
Левітт попросили прокоментувати ставлення Трампа до ініціативи з посилення санкцій проти Росії, яка має підтримку обох палат Конгресу.
За її словами, президент США "розумно притримував" санкції як "інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності", і нагадала про переговори між Україною та Росією у Стамбулі.
"Я хотіла б нагадати всім, як багато ми досягли за лише чотири місяці. Минулого року в цей час було неможливо уявити, що Росія та Україна будуть вести прямі переговори", - сказала речниця Білого дому.
Вона наголосила, що це сталось "саме завдяки наполегливості та рішучості" Трампа.
"Тож він готовий застосувати санкції, якщо це буде потрібно. І в Сенаті та на Капітолійському пагорбі розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і має бути", - підкреслила Левітт.
Нагадаємо, йдеться про законопроєкт, який подали сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами.
Він передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир'я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.
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