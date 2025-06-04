Білий дім дав зрозуміти, що нових санкцій проти РФ не буде без згоди Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме президент США Дональд Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.

Про це вона сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Левітт попросили прокоментувати ставлення Трампа до ініціативи з посилення санкцій проти Росії, яка має підтримку обох палат Конгресу.

За її словами, президент США "розумно притримував" санкції як "інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності", і нагадала про переговори між Україною та Росією у Стамбулі.

"Я хотіла б нагадати всім, як багато ми досягли за лише чотири місяці. Минулого року в цей час було неможливо уявити, що Росія та Україна будуть вести прямі переговори", - сказала речниця Білого дому.

Вона наголосила, що це сталось "саме завдяки наполегливості та рішучості" Трампа.

"Тож він готовий застосувати санкції, якщо це буде потрібно. І в Сенаті та на Капітолійському пагорбі розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і має бути", - підкреслила Левітт.

Нагадаємо, йдеться про законопроєкт, який подали сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами.

Він передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир'я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.