Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

У Вашингтоні офіційно підтвердили, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі наприкінці цього місяця.

З такою заявою виступила в вівторок на пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО», - зауважила офіційна представниця адміністрації у відповідь на запитання журналістів.

Як повідомлялося, наступний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі (Нідерланди) з 24 до 26 червня 2025 року. Очікується, що лідери країн-членів прийматимуть рішення щодо подальшої адаптації та зміцнення нашого Альянсу в середовищі безпеки, яке швидко змінюється. Передбачається також, що війна Росії проти України, а також допомога нашій країні стануть одними з головних тем саміту.