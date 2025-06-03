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АНАЛІТИКА

Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

 

У Вашингтоні офіційно підтвердили, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі наприкінці цього місяця.

З такою заявою виступила в вівторок на пресбрифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО», - зауважила офіційна представниця адміністрації у відповідь на запитання журналістів.

Як повідомлялося, наступний саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі (Нідерланди) з 24 до 26 червня 2025 року. Очікується, що лідери країн-членів прийматимуть рішення щодо подальшої адаптації та зміцнення нашого Альянсу в середовищі безпеки, яке швидко змінюється. Передбачається також, що війна Росії проти України, а також допомога нашій країні стануть одними з головних тем саміту.
Ключові теги: США
 

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