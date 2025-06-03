Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 23:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У РФ розробників гри «Світ танків» визнали «екстремістським» об’єднанням
23:14 03.06.2025 |
Таганський районний суд Москви задовольнив позов Генпрокуратури РФ і визнав «екстремістським» об'єднання, яке складається з власника компанії «Леста Ігри» Маліка Хатажаєва та власника Wargaming Віктора Кислого, повідомляє SOTAvision.
Крім того, на користь держави вилучено три юридичні особи компанії - «Леста», «Леста Геймс Едженсі» та «Леста Геймс Москва».
Wargaming - один із найуспішніших білоруських розробників ігор. Компанія зареєстрована на Кіпрі, там розташована її штаб-квартира. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну власники компанії вирішили залишити ринки Білорусі та Росії. Після виходу з РФ її ігровий бізнес перейшов під управління компанії «Леста Ігри», яка раніше входила до складу Wargaming. Згодом «Леста Ігри» перейменувала World of Tanks на «Світ танків», World of Warships - на «Світ кораблів» і WoT Blitz - на Tanks Blitz.
Генпрокуратура вважає, що якщо «Леста Ігри» обслуговує проєкти Wargaming для Росії, то керівництво компанії пов'язане з «екстремістською» діяльністю. Як доказ відомство додало до позову публікації із заголовками «Найбільш воєнна гра World of Tanks проти спецоперації Росії», «Wargaming запустила благодійний проєкт із українським контентом в іграх для збору на реанімобілі» та «Як Wargaming пережив 25 років - і впорався з війною в Україні».
Наприкінці травня російський лідер Володимир Путін заявив, що потрібно «душити» західні сервіси, які «не до кінця пішли» з Росії: «Треба їх душити. Згоден повністю. Говорю без жодного сорому, тому що вони нас намагаються душити. Треба відповідати їм взаємністю».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Драпатий став командувачем Об'єднаних сил, «Мадяр» - очолив СБС замість Сухаревського
ТОП-НОВИНИ
|Нардеп Железняк з «Голосу» ініціює звільнення міністра фінансів
|СБУ втретє вразила Кримський міст
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|Білий дім дав зрозуміти, що нових санкцій проти РФ не буде без згоди Трампа
|Новий заступник глави Пентагону у 2019 році наказав припинити військову допомогу Україні
|Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі
|ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп
|Комітет Європарламенту схвалив оновлену транспортну угоду з Україною
|У РФ розробників гри «Світ танків» визнали «екстремістським» об’єднанням
|Росія відмовилася від проєкту газового хабу в Туреччині - Bloomberg
Бізнес
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg