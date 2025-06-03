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АНАЛІТИКА

У РФ розробників гри «Світ танків» визнали «екстремістським» об’єднанням

 

Таганський районний суд Москви задовольнив позов Генпрокуратури РФ і визнав «екстремістським» об'єднання, яке складається з власника компанії «Леста Ігри» Маліка Хатажаєва та власника Wargaming Віктора Кислого, повідомляє SOTAvision.

Крім того, на користь держави вилучено три юридичні особи компанії - «Леста», «Леста Геймс Едженсі» та «Леста Геймс Москва».

Wargaming - один із найуспішніших білоруських розробників ігор. Компанія зареєстрована на Кіпрі, там розташована її штаб-квартира. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну власники компанії вирішили залишити ринки Білорусі та Росії. Після виходу з РФ її ігровий бізнес перейшов під управління компанії «Леста Ігри», яка раніше входила до складу Wargaming. Згодом «Леста Ігри» перейменувала World of Tanks на «Світ танків», World of Warships - на «Світ кораблів» і WoT Blitz - на Tanks Blitz.

Генпрокуратура вважає, що якщо «Леста Ігри» обслуговує проєкти Wargaming для Росії, то керівництво компанії пов'язане з «екстремістською» діяльністю. Як доказ відомство додало до позову публікації із заголовками «Найбільш воєнна гра World of Tanks проти спецоперації Росії», «Wargaming запустила благодійний проєкт із українським контентом в іграх для збору на реанімобілі» та «Як Wargaming пережив 25 років - і впорався з війною в Україні».

Наприкінці травня російський лідер Володимир Путін заявив, що потрібно «душити» західні сервіси, які «не до кінця пішли» з Росії: «Треба їх душити. Згоден повністю. Говорю без жодного сорому, тому що вони нас намагаються душити. Треба відповідати їм взаємністю».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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