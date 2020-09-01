Финансовые новости
- |
- 01.09.20
- |
- 03:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто
15:48 31.08.2020 |
В ЕС завтра, 1 сентября, вступает в силу новое законодательство по контролю безопасности и экологичности новых автомобилей, принятое в мае 2018 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.
Согласно нововведениям, надзор в сфере существенно усилится. "Новое законодательство улучшит качество и независимость сертификации и тестирования авто, усилит проверки автомобилей, которые уже есть на рынке ЕС и усилит систему контроля на европейском уровне в целом", - отмечают в Прессрелизы Еврокомиссии.
"Отныне Еврокомиссия сможет проводить проверки (новых) авто, инициировать отзыв автомобилй в рамках всего ЕС и накладывать штрафы в размере до 30 тыс. евро за автомобиль, если правила нарушены ... Это должно повысить уверенность потребителей, усилить единый рынок и поддержать в долгосрочной перспективе глобальную конкурентоспособность европейской автомобильной индустрии", - отмечает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Среди ключевых нововведений - новая система независимого тестирования автомобилей перед допуском на рынок, в том числе дополнительный пересмотр разрешений на эксплуатацию, выданных национальными органами.
Во-вторых, это контроль за автомобилями, которые уже попали на рынок. Предполагается, что страны-члены должны будут регулярно осуществлять проверку определенного количества автомобилей и принимать меры против нарушителей, не дожидаясь реакции органа, выдавшего разрешение на эксплуатацию.
Кроме того, Еврокомиссия сможет осуществлять проверки автомобилей, отзывать модели, в которых обнаружили проблемы, в пределах всего ЕС и наказывать производителей штрафами на суммы до 30 тысяч евро за каждый автомобиль, не соответствующий нормам и стандартам ЕС по безопасности и экологии. До сих пор такие меры могли применять только национальные органы власти.
Новые правила Еврокомиссия предложила еще в 2016 году, на фоне скандала с "дизельгейтом". Напомним, речь идет об установке на автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями программного обеспечения, которое искажало данные о выхлопах.
Европарламент и Совет ЕС одобрили новое законодательство в 2018 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
ТОП-НОВОСТИ
|От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями
|КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября
|В Украине собираются ввести обязательный техосмотр
|Ход шестеркой. Для чего Кремлю понадобились угрозы своей марионетки Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто
|Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня
|ОАЭ прекратили экономический бойкот Израиля
|Макрон заявил о своих сомнениях относительно «Северного потока-2»
|Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши
|Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку
Это интересно
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями
|Появились самые тонкие, легкие и гибкие солнечные батареи в мире
|Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
|США предупредили об участившихся атаках КНДР на банки по всему миру
|СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы
|Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta
|Капитализация Tesla удвоилась за два месяца и превысила $400 млрд