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АНАЛІТИКА

Молдова у ніч проти 2 січня імпортувала електроенергію з України для покриття дефіциту

 

Державна компанія Молдови Energocom у ніч проти 2 січня імпортувала з України електроенергію, щоб покрити дефіцит. Про це повідомила пресслужба Energocom.

Електроенергію постачали з України вночі через те, що у цей час доби зʼявляється надлишок потужностей.

Energocom пояснила, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, то частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовують на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

"Таким чином нам вдалося зарезервувати необхідні потужності на 2 січня. Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського Енергоатому - у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", - зазначили у компанії.

Крім цього, міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдужа заявив, що Молдова отримала право збільшити квоту імпорту з ЄС із 315 МВт до 600 МВт, якщо цю електроенергію не використовуватимуть інші імпортери.

Споживання Молдови без урахування Придністров'я в години пік сягає 800 МВт, з яких приблизно 177-185 МВт припадає на ТЕЦ, а ще 32-57 МВт - на поновлювані джерела енергії.

1 січня у столиці Молдови Кишиневі вимкнулося новорічне підсвічування через запроваджені владою заходи економії електроенергії на тлі припинення транзиту російського газу через Україну.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Молдова
 

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