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Молдова запропонувала Придністров’ю допомогу із закупівлею газу у Європі за ринковими цінами
14:01 02.01.2025 |
Найбільші енергетичні компанії Молдови - Moldovagaz та Energocom - готові допомогти владі невизнаного Придністров'я з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра.
Відповідного листа виконувач обов'язків голови правління Moldovagaz Вадим Чебан надіслав на адресу керівництва "Тираспольтрансгазу", який забезпечує газом мешканців цього регіону, повідомляє пресслужба компанії.
Він зауважив, що молдовська газова компанія готова надати "технічну та комерційну підтримку" для закупівлі газу для Придністров'я.
Як зазначається у документі, природний газ може бути поставлений за альтернативними транспортними маршрутами до кордону Республіки Молдова, на базі агентського договору з ТОВ "Тираспільтрансгаз".
Moldovagaz вже має відповідний агентський договір з Energocom, оскільки ця газова компанія, 50% якої належить "Газпрому" не може отримати реєстрацію учасника газового ринку в європейських країнах.
У рамках угоди, 31 грудня 2024 року в тестовому режимі було успішно проведено закупівлю природного газу в Болгарії на платформі Balkan Gas Hub. Газ в обсязі 240 МВт-год був транспортований Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до точки міжсистемного з'єднання Кеушень, на кордоні Республіки Молдова.
Як повідомлялося, з 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.
Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання.
Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в цнших країнах.
При цьому з 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі. У країні обмежили споживання електроенергії: у години-пік не працюватимуть деякі підприємства, заборонять користуватися ліфтами, відключать світло у вітринах та архітектурну підсвітку.
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