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АНАЛІТИКА

У Швейцарії набула чинності заборона на носіння паранджі

 

З 1 січня у Швейцарії набула чинності суперечлива заборона на носіння паранджі в громадських місцях, широко відома як "заборона на паранджу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

Швейцарія приєдналась до п'яти інших європейських країн, включаючи сусідні Францію та Австрію, які запровадили таку заборону.

Порушників заборони можуть покарати штрафом до 1 000 швейцарських франків (близько 1 143 доларів).

Винятки із закону будуть стосуватися закривання обличчя з міркувань безпеки, погоди або стану здоров'я. Вони також будуть дозволені в мистецьких та розважальних закладах і в рекламі.

Заборона, яка з невеликою перевагою пройшла на референдумі 2021 року і була засуджена мусульманськими асоціаціями, була ініційована тією ж групою, яка організувала заборону на будівництво нових мінаретів у 2009 році.

Раніше повідомлялося, що у французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.

Перед цим влада німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг погодилася заборонити в школах носіння паранджі або нікабу, які повністю закривають обличчя.

 

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