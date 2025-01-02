Фінансові новини
- |
- 02.01.25
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ назвали мету китайських хакерів, які атакували Мінфін США
10:46 02.01.2025 |
Метою китайських хакерів, які влаштували кібератаку на Міністерство фінансів США, був важливий відділ відомства, який займається санкціями проти країн і груп осіб, які запроваджує влада США.
Про це повідомляє Washington Post з посиланням на американських посадовців, інформує "Європейська правда".
За словами посадовців, які говорили на умовах анонімності, головною ціллю кібератаки на управління з контролю за іноземними активами (OFAC) були китайські організації, щодо яких уряд США може розглянути можливість запровадження фінансових санкцій.
Посадовці додали, що злом також торкнувся Управління фінансових досліджень Міністерства фінансів.
Нинішні і колишні посадовці зазначають, що навіть незасекречені документи можуть бути дуже корисними для такого конкурента, як Китай, оскільки це може допомогти хакерам зрозуміти, як США розробляють санкційну політику і кого розглядають як потенційні цілі.
Речник Міністерства фінансів відмовився від коментарів.
Міністерство закордонних справ Китаю назвало заяви про злом "безпідставними" і заявило, що Пекін "завжди виступав проти будь-яких форм хакерських атак".
Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США заявило, що за кібератакою, унаслідок якої було отримано доступ до деяких робочих систем відомства, стоїть фінансована Китаєм організація.
Інцидент стався на початку цього місяця, коли зловмисник зламав стороннього постачальника послуг кібербезпеки і зміг отримати віддалений доступ до систем Міністерства фінансів і деяких несекретних документів, зазначив представник відомства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Молдова у ніч проти 2 січня імпортувала електроенергію з України для покриття дефіциту
|У Швейцарії набула чинності заборона на носіння паранджі
|ЗМІ назвали мету китайських хакерів, які атакували Мінфін США
|ФРН запустила подачу візових заяв в електронному вигляді
|Болгарія видала Україні підозрювану у справі про розкрадання в «Укрзалізниці» під керівництвом Камишіна
|Австрія заявила про незалежність від російського газу
Бізнес
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз