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АНАЛІТИКА

ЗМІ назвали мету китайських хакерів, які атакували Мінфін США

 

Метою китайських хакерів, які влаштували кібератаку на Міністерство фінансів США, був важливий відділ відомства, який займається санкціями проти країн і груп осіб, які запроваджує влада США.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на американських посадовців, інформує "Європейська правда".

За словами посадовців, які говорили на умовах анонімності, головною ціллю кібератаки на управління з контролю за іноземними активами (OFAC) були китайські організації, щодо яких уряд США може розглянути можливість запровадження фінансових санкцій.

Посадовці додали, що злом також торкнувся Управління фінансових досліджень Міністерства фінансів.

Нинішні і колишні посадовці зазначають, що навіть незасекречені документи можуть бути дуже корисними для такого конкурента, як Китай, оскільки це може допомогти хакерам зрозуміти, як США розробляють санкційну політику і кого розглядають як потенційні цілі.

Речник Міністерства фінансів відмовився від коментарів.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало заяви про злом "безпідставними" і заявило, що Пекін "завжди виступав проти будь-яких форм хакерських атак".

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США заявило, що за кібератакою, унаслідок якої було отримано доступ до деяких робочих систем відомства, стоїть фінансована Китаєм організація.

Інцидент стався на початку цього місяця, коли зловмисник зламав стороннього постачальника послуг кібербезпеки і зміг отримати віддалений доступ до систем Міністерства фінансів і деяких несекретних документів, зазначив представник відомства.
Ключові теги: США, Китай
 

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