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Китай запровадив обмеження на постачання товарів 28 оборонним компаніям США
14:03 02.01.2025 |
Мінторг КНР у четвер оголосив про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США, передає South China Morning Post.
"З метою забезпечити національну безпеку та інтереси влада вжила цих заходів на основі закону про експортний контроль і регулювання експорту товарів подвійного призначення", - цитує видання витяги із заяви відомства.
У Мінторзі уточнили, що на цей крок влада пішла, зокрема в рамках дотримання контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї.
Серед фірм, які потрапили під торговельні обмеження, є General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.
Крім того, у четвер Мінторг КНР оприлюднив ще одну заяву, згідно з якою десятки зарубіжних оборонних компаній занесено до списків ненадійних контрагентів у зв'язку з продажами озброєнь владі Тайваню.
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