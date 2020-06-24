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Коронавирус в Италии: кризис преодолен, теперь ищут виновных
09:01 24.06.2020 |
"Здесь было все заполнено гробами, 132 гроба стояли", - священник Марко Бергамелли указывает рукой в направлении церкви. Ранее, по телефону, его голос звучал устало, но сейчас он полон энергии. Ему есть о чем рассказать, а времени мало. В церкви, где ведет службу 66-летний отец Бергамелли, снова установлены скамьи, хотя на большинство сидений садиться нельзя - об этом напоминают предупреждающие таблички. Впрочем, эти меры предосторожности излишни: ходить в церковь пока что осмеливаются лишь немногие прихожане.
Насколько сильной была пандемия коронавируса в этом регионе, становится очевидно, если прийти на городское кладбище в Бергамо. Вдоль светлых дорожек, посыпанных гравием, стоят роскошные фамильные склепы и мавзолеи. В глаза бросается участок недалеко от входа. Более ста простых могил, которые были вырыты явно в спешке, окаймлены обычными досками. У большинства из них нет надгробий. Нередко их заменяют заламинированные листы бумаги с именами умерших. "Это могилы тех, кто умер от коронавируса", - объясняет Бергамелли.
Крематории не успевали сжигать трупы
От заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, в Италии умерли свыше 34 тысяч человек. Более 16 тысяч из них - жители Ломбардии. Практически каждый житель Бергамо потерял кого-то из родственников или знает кого-то, кто заразился коронавирусом.
Ситуация в городе стоила отцу Бергамелли много сил. После введения в Италии 9 марта чрезвычайной ситуации ему пришлось стать свидетелем того, как его маленькая церковь заполняется гробами. Умерших было столько, что трупы не успевали сжигать в крематории на кладбище. Священник рассказывает, что военные еженедельно увозили из города 50-60 гробов для кремации во Флоренцию, Болонью или Феррару. И несмотря на это, число гробов в церкви росло с каждым днем. Вначале он проводил заупокойные мессы. Потом ему это оказалось не по силам. "Мне стало страшно находиться в одном помещении со всеми этими людьми, которые умерли от коронавируса. Через 10 дней здесь стало пахнуть не только пиниями и соснами с кладбища",- вспоминает отец Бергамелли.
Сегодня на городском кладбище больше не копают каждый день новые могилы. Жители Бергамо пытаются привыкнуть к новой реальности в городе. Повсюду нужно носить защитные маски - даже на улицах и в собственной машине, если в ней находится кто-то еще. Кафе и рестораны снова открылись, хотя в них и приходится соблюдать эпидемиологические меры. Распечатанное на листочках бумаги меню - одноразовое, его выбрасывают после каждого посетителя, во многих ресторанах гостям еще у входа измеряют температуру.
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