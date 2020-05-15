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Financial Times: Восточная Европа легче переживет новый экономический кризис, чем Запад
08:39 15.05.2020 |
Пандемия коронавируса причинила большую экономическую боль всей Европе. Но страны центрального и восточного региона могут пострадать меньше, чем их западные соседи, согласно прогнозам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Посткоммунистические страны, которые присоединились к Евросоюзу в 2004 и 2007 годах, могут даже получить выгоду от изменений в сетях поставок после пандемии. ЕБРР ожидает, что экономики Центральной Европы и Балтии по итогам года сократятся на 4,3%, пишет Financial Times. Но потом в следующем году их рост будет составлять 4,5%. Ранее банк прогнозировал, что экономика региона по итогам 2020 года увеличится на 3,2%. Поэтому изменение в прогнозе все равно означает, что следует готовиться к жестокому сокращению в краткосрочной перспективе.
Financial Times замечает, что цифры ЕБРР более оптимистичны, чем весенние прогнозы Еврокомиссии, опубликованные в начале месяца. Но оба документа говорят о том, что экономический ущерб будет менее тяжелым на востоке, чем на юге, где пандемия COVID-19 отняла больше жизней и заставила страны на дольше закрыться на карантин.
Южные и восточные страны-участницы ЕС ранее в этом году образовали союз, чтобы получить вместе больше финансирования из семилетнего бюджета союза. Но теперь Испания и Италия, которые пострадали больше, захотят большую "часть пирога". Поэтому сможет ли восток и юг сохранить свой союз, теперь под сомнением. Брюссель готовит планы для фонда восстановление, который потенциально может составить сотни миллиардов евро. Еврокомиссия проведет встречу сегодня, чтобы обсудить последние предложения в этом направлении. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый фонд будет сосредоточен на регионах, которые больше всего пострадали и "где потребность в гибкости высочайшая".
Страны Центральной Европы достаточно успешно сдержали коронавирус. Они вовремя обратили внимание на то, что происходит в Италии. Поэтому быстро ввели жесткий карантин. Меньше населения и меньшее количество международных сообщений стали преимуществом во время пандемии. Поэтому страны регионы одними из первых ослабили экономические ограничения.
Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик указала и на другие преимущества Центральной и Восточной Европы. Меньший государственный долг региона дал фискальное пространство для поддержки экономики и работников. Польша выделила 6,5% от своего ВВП на пакет стимуляции. Также в странах региона меньшее количество людей работают по временным контрактам или самозаняты, чем, например, в Италии. Вынужденный переход на цифровые технологии в разгар кризиса может помочь Восточной Европе догнать технологическое развитие Запада.
С восстановлением экономики страны региона могут также получить выгоду от того, что европейский бизнес будет пытаться сделать свои цепи поставок более гибкими и менее зависимыми от Китая. У них уже есть сравнительные преимущества и высокие экспортные объемы в секторах, где Китай до этого времени был главным мировым поставщиком. В частности, речь идет о сферах автомобилестроения, машиностроения, фармакологии и медицинского обеспечения. Яворчик считает, что вероятность того, что ЕС в один день может обложить специальным налогом на углерод товары из стран, которые не хотят сокращать выбросы CO2, может ускорить эти изменения.
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