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Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о России
09:57 05.05.2020 |
Журналисты американской газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Освещение международных тем" за "серию захватывающих материалов, раскрывающих хищническое поведение режима Владимира Путина". Работа над публикациями потребовала "значительного риска", сообщается на официальном сайте премии, в понедельник, 4 мая. В числе удостоенных награды - работы об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, об интересах России в конфликтах в Ливии и Центрально-Африканской Республике, а также о бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии. The New York Times не впервые получает эту награду за тексты о России.
Журналист этого же издания Брайан Розенталь получил премию в номинации "Расследовательская журналистика" за материал о рынке такси в Нью-Йорке. Его работа привела к расследованию как на уровне штата, так и на федеральном, а также способствовала масштабным реформам, подчеркнули в жюри.
Пулитцеровскую премию в главной номинации - "Служение обществу" - получили журналисты Anchorage Daily News и ProPublica, которые писали о нехватке полицейских в небольших населенных пунктах Аляски и многолетнем игнорировании этой проблемы властями. Серия статей способствовала изменению законодательства и притоку средств, отметило жюри.
Отмечены тексты о глобальном потеплении, Кашмире и протестах в Гонконге
В номинации "Разъяснительная журналистика" награды удостоены журналисты The Washington Post за "прорывные" материалы о том, сколь губительным может быть эффект от глобального потепления.
Фотографы информагентства Reuters награждены в номинации "Новостная фотография" за проект о протестах в Гонконге. А фотокорреспондентам агентства AP присудили премию в номинации "Художественная фотография" за проект о жизни в регионе Кашмир, территория которого остается предметом спора между Индией и Пакистаном.
Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.
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