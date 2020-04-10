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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

У разведок стран ЕС появился новый формат сотрудничества - ICE

08:50 10.04.2020 |

Мир

 

23 европейские страны укрепляют контакты в области разведки - они начали сотрудничество на новой платформе, которая получила название Разведывательная коллегия Европы (Intelligence College of Europe, ICE). Каковы ее возможности и в чем отличия от уже существующих форм европейской кооперации в этой сфере?

Французская инициатива

Создание ICЕ - результат инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона. В своем выступлении в Сорбонне в сентябре 2017 года он поднял вопрос об усилении взаимодействия между спецслужбами европейских стран. Задумка Макрона состояла в том, чтобы европейцы обрели большую независимость от информации и ноу-хау великих держав - США, Китая или России - в том, что касается работы спецслужб.

А уже в мае 2019 года в Париже была официально основана ICE. Хотя к участию в ней были приглашены все государства-члены Евросоюза, соответствующее соглашение о намерениях 26 февраля 2020 года в Загребе подписали только 21 страна плюс Норвегия и Великобритания. Пока что вне ICE остаются Болгария, Словакия, Польша, Люксембург и Греция.

По неподтвержденным сообщениям эта пятерка, а также Швейцария, должны со временем получить статус партнера, подразумевающий более гибкое взаимодействие. Что именно это означает, остается неясным.

Интеллектуальный обмен вместо шпионажа

После официального основания ICE открытыми остаются многие вопросы, связанные с этим проектом. В соглашении о намерениях четко прописано, скорее, не то, чем на самом деле будет заниматься ICE, а то, чем она не должна быть. Новая платформа - не место для обмена развединформацией или для планирования операций спецслужб.

У нее нет организационно-правовой формы и постоянного местонахождения, но все же имеется правление и наблюдательный совет. Все результаты деятельности, интеллектуальные продукты, заявления или публикации, которые будут делаться ICE, не должны носить обязательного характера.

Вместо этого ICE задумана как свободная платформа, страны-участники которой три раза в год общаются в формате конференций и семинаров. На них будут собираться сотрудники спецслужб, правительственные чиновники, политики, эксперты и ученые. Встречи и семинары призваны содействовать диалогу разведывательного сообщества с лицами, принимающими решения, и экспертами, а также стимулировать интеллектуальный обмен. В этой связи президент Макрон прямо призвал к развитию общей "стратегической разведывательной культуры".

Бернский клуб и вопрос демократического контроля спецслужб

ICE - не единственная европейская платформа сотрудничества спецслужб. С 1969 году существует так называемый Бернский клуб (Club de Berne) - неофициальный форум руководителей спецслужб, где происходит обмен данными, опытом и мнениями, а также обсуждение актуальных вопросов разведсообщества.

В марте 2020 года австрийские и швейцарские СМИ сообщили, что Бернский клуб проявляет гораздо более высокую активность, чем считалось. Он, очевидно, располагает собственными базами данных и информационными системами, в которых хранится личная информация.

В 2019 году специально собранная клубом команда специалистов в сфере безопасности посетила службу государственной безопасности Австрии и провела проверку в ее помещениях. Когда об этом стало известно, вспыхнул скандал - и не только потому, что в ходе проверки было выявлено несоблюдение австрийцами минимальных требований безопасности и режима секретности. Значительно большим было возмущение от того, что представителям Бернского клуба вообще позволили провести такого рода проверку.

Дело в том, что - как и ICE - Бернский клуб не имеет ни секретариата, ни правовой базы, являясь наднациональной платформой, не относящейся к ЕС и не подверженной никакому демократическому контролю. Это означало, что у команды специалистов не было никаких официальных полномочий для проверки помещений и информации каких бы то ни было австрийских властей.

Число форумов для сотрудничества спецслужб растет

На самом деле в ЕС существуют и официальные структуры для сотрудничества в области разведки. Помимо Европола, полицейской службы Евросоюза, с 2003 года действует Разведывательный и ситуационный центр Евросоюза (INCTEN), до 2012 года - Объединенный ситуационный центр (SitCen). Он подчинен Европейской службе внешних связей и - вопреки публикациям СМИ - не является разведкой ЕС.

Страны-члены Евросоюза направляют офицеров связи в INCTEN, расположенный в Брюсселе. Там информация, полученная от спецслужб государств-членов, передается другим странам, анализируется и направляется в различные подразделения ЕС. Так как INCTEN самостоятельно не собирает информацию с использованием разведывательных методов, он представляет собой скорее аналитический центр, чем классическую разведслужбу. А поскольку согласно договорам, которые являются основой деятельности Европейского Союза, вопросы политики в сфере безопасности оставлены в компетенции государств-членов, появление в полном смысле этого слова "разведки ЕС" и в будущем представляется практически невозможным.

Время покажет, какое место займет ICE среди множества уже существующих форм сотрудничества европейских спецслужб. При этом новая платформа для их кооперации также не будет избавлена от фундаментальных проблем, с которыми постоянно сталкивают прочие форматы. Насколько доверяют друг другу участники ICE? Что могут малые страны-члены предложить крупным, чтобы поддерживать сотрудничество на высоком уровне? И кто контролирует и легитимирует эту новую платформу? Скандал вокруг деятельности Бернского клуба подчеркивают актуальность и конфликтный потенциал перечисленных вопросов. Государства, присоединившиеся к ICE, а также их спецслужбы, продолжают хранить молчание по этому поводу.
По материалам: Deutsche Welle
 

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