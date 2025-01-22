Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп каже, що ЄС повинен очікувати на мита: «Вони поводяться з нами дуже погано»

 

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 21 січня, пообіцяв вдарити по Європейському Союзу митами.

Про це він сказав у коментарі під час пресконференції із журналістами у Білому домі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Свої останні митні погрози Трамп озвучив у коментарі журналістам у Білому домі на наступний день після вступу на посаду, не запровадивши мита негайно, як обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії.

Трамп заявив, що ЄС та інші країни також мають тривожний торговельний профіцит зі Сполученими Штатами.

"Європейський Союз дуже, дуже погано поводиться з нами. Тож на них чекають мита. Це єдиний спосіб домогтися справедливості", - сказав американський президент.

Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити мита.

14 січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних мит, які він пообіцяв запровадити.

А 22 січня писали, що Європейська комісія з літа готується до повернення у Білий дім Трампа, який пригрозив накласти нові мита на ЄС.

Відтак відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід - "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" - пропозиції купувати більше американських товарів.
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,14 0,33 42,5481  0,12 0,28
EUR 43,5190  0,01 0,02 44,3314  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,05 42,2000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес