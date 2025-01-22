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Трамп каже, що ЄС повинен очікувати на мита: «Вони поводяться з нами дуже погано»
09:39 22.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп у вівторок, 21 січня, пообіцяв вдарити по Європейському Союзу митами.
Про це він сказав у коментарі під час пресконференції із журналістами у Білому домі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Свої останні митні погрози Трамп озвучив у коментарі журналістам у Білому домі на наступний день після вступу на посаду, не запровадивши мита негайно, як обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії.
Трамп заявив, що ЄС та інші країни також мають тривожний торговельний профіцит зі Сполученими Штатами.
"Європейський Союз дуже, дуже погано поводиться з нами. Тож на них чекають мита. Це єдиний спосіб домогтися справедливості", - сказав американський президент.
Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити мита.
14 січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних мит, які він пообіцяв запровадити.
А 22 січня писали, що Європейська комісія з літа готується до повернення у Білий дім Трампа, який пригрозив накласти нові мита на ЄС.
Відтак відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід - "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" - пропозиції купувати більше американських товарів.
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