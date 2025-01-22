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Понад 20 штатів подали позов проти указу Трампа про заборону громадянства за народженням
09:55 22.01.2025 |
Генеральні прокурори з 22 штатів подали позов, щоб зупинити спробу президента Дональда Трампа скасувати давню практику, відому як громадянство за правом народження. Ця норма гарантує, що діти, народжені в США, автоматично отримують громадянство, незалежно від статусу їхніх батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Указ Трампа обсягом близько 700 слів був підписаний пізно ввечері в понеділок. Цей крок є виконанням однієї з його передвиборчих обіцянок. Однак реалізація залишається під питанням, оскільки попереду, найімовірніше, буде довгий судовий процес щодо імміграційної політики та конституційного права на громадянство.
Генпрокурори-демократи і захисники прав іммігрантів вважають, що питання громадянства за народженням вирішено законодавчо. Вони підкреслюють, що хоч президенти і мають широкі повноваження, але вони не є королями.
"Президент не може одним розчерком пера списати 14-ту довідку з лиця землі, і крапка", - заявив генпрокурор Нью-Джерсі Метт Платкін.
У Білому домі відповіли, що готові постати перед штатами в суді, назвавши позови "не більше ніж продовженням опору лівих".
"Радикальні ліві можуть або плисти проти течії і відкинути волю народу, або приєднатися до нього і працювати з президентом Трампом", - заявив заступник прес-секретаря Білого дому Гаррісон Філдс.
Тим часом генеральний прокурор Коннектикуту Вільям Тонг, який є громадянином США за народженням і першим у країні обраним генеральним прокурором китайського походження, заявив, що позов має для нього особистий характер.
"14-та поправка говорить те, що вона означає, і вона означає те, що говорить: якщо ви народилися на американській землі, ви американець. Крапка. Немає жодних законних юридичних дебатів щодо цього питання. Але той факт, що Трамп абсолютно неправий, не завадить йому просто зараз завдати серйозної шкоди американським сім'ям, таким як моя", - сказав він.
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