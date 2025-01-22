ЗМІ: ЄС готує «батіг і пряник», щоб протистояти митам Трампа

Європейська комісія з літа готується до повернення у Білий дім Дональда Трампа, який пригрозив накласти нові мита на Європейський Союз.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Деталі реакції Єврокомісії на потенційні мита США ретельно охороняються і залежать від того, що насправді робитиме новий президент. Проте відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід - "батога і пряника". "Батогом" є власні мита ЄС у відповідь, а "пряником" - пропозиції купувати більше американських товарів.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ЄС купувати більше скрапленого природного газу зі США, щоб замінити СПГ, який купує в Росії.

Утім, попри підготовку ЄС, європейські посадовці занепокоєні можливою торговельною війною. У 2023 році ЄС та США торгували товарами та послугами на рекордну суму 1,54 трлн євро.

Посадовці Єврокомісії називають цю торгівлю "збалансованою", вказуючи на те, що ЄС купує більше послуг у США, ніж продає натомість. Але Трамп схильний зосереджуватися на торгівлі товарами, де США мають дефіцит.

Навіть 10-відсоткове мито США зашкодить європейським експортерам, особливо європейській автомобільній промисловості, зокрема, німецькій.

А якщо Трамп реалізує свою погрозу запровадити 60% мита на китайські товари, ЄС зіткнеться з політичним тиском, щоб наслідувати його приклад, а також з потенційним перенасиченням світових ринків дешевими китайськими товарами, що призведе до падіння цін і завдасть шкоди бізнесу європейських виробників.

Зіткнувшись з непередбачуваною поведінкою США, ЄС шукатиме спільні підходи до торгівлі з розвиненими країнами-однодумцями, такими як Японія та Велика Британія.

Всього через кілька днів після перемоги Трампа 27 лідерів ЄС прийняли декларацію, в якій пообіцяли проводити торговельну політику, яка "захищає і просуває інтереси ЄС".

Нагадаємо, 14 січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи.