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Не тільки Мексика і Канада: Трамп анонсував мита щодо Китаю
09:19 22.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп попередив, що вже наступного тижня можуть бути введені додаткові мита. Тепер уже щодо Китаю, а не тільки Мексики та Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Associated Press.
Виступаючи на пресконференції в Овальному кабінеті, у вівторок, Трамп пояснив, що 25% тарифи, які він має намір запровадити для Канади та Мексики вже з 1 лютого, "не матимуть нічого спільного" з переглядом наявної торговельної угоди між трьома країнами. Для нього тарифи спрямовані виключно на припинення несанкціонованої міграції та потоку будь-яких заборонених наркотиків.
Також у цьому ж виступі він пригрозив Китаю, заявивши, що розглядає можливість введення 10% мита на всі китайські товари, і теж з 1 лютого. Хоча днем раніше, на ідентичній конференції, він відхилився від теми Китаю зазначивши, що колишній президент США Джо Байден залишив великі мита, введені Трампом під час його першої каденції.
CNN пише, що поки неясно, що спонукало Трампа до такої швидкої зміни політики, хоча під час своєї виборчої кампанії він обіцяв запровадити тариф у розмірі 60% на всі товари, які імпортуються з Китаю.
Також він пояснив під час пресконференції, що в США з Китаю через Мексику і Канаду надходить занадто багато фентанілу. Зі свого боку загроза введення тарифів може змусити Китай посилити заходи проти цього смертельно небезпечного препарату.
Крім того, президент США поінформував, що не проводить тривалих дискусій на цю тему з главою КНР Сі Цзіньпіном, коли вони зідзвонювалися минулого тижня.
"Ми не надто багато говорили про тарифи, за винятком того, що він знає мою позицію", - сказав Трамп.
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