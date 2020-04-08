ООН: торговая сделка США и Китая не снимает неопределенность на мировом рынке

Подписанное в январе соглашение между США и Китаем, призванное положить конец их "торговым войнам", не помогло устранить неопределенность на мировом рынке, а также главные причины торговых разногласий между этими двумя ключевыми игроками, говорится в докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

"Стороны подписали первичное торговое соглашение, которое в некоторой степени может восстановить доверие в торговле и бизнесе. Тем не менее, неопределенность в вопросах торговли сохраняется. Во-первых, соглашение является неполным. Большинство введенных тарифов остаются в силе. Соглашение не помогло устранить основных опасений США насчет системных проблем, спровоцировавших торговую напряженность, в том числе по поводу субсидий КНР и государственных предприятий", - сказано в документе.

Эксперты ЭСКАТО полагают, что и Китай, и США могут в перспективе отказаться выполнять достигнутое соглашение, поскольку не существует никаких многосторонних механизмов, которые обеспечивали бы его реализацию. Дополнительные риски, отмечается в докладе, связаны с активным противодействием американской стороной развертыванию Китаем мобильных сетей пятого поколения (5G).

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.