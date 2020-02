Китай высылает трех журналистов The Wall Street Journal

Китай лишил аккредитации трех журналистов американской газеты The Wall Street Journal, заявил в среду, 19 февраля, представитель МИД Китая Ченг Шуанг. По его словам, поводом стал заголовок статьи постоянного колумниста издания, профессора Bard College Вальтера Рассела Мида, "China Is the Real Sick Man of Asia" ("Китай - настоящий больной в Азии"- Ред.), опубликованная 3 февраля.

В Пекине этот заголовок назвали "расистским и клеветническим". В заявлении МИДа говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось "принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности".

The Wall Street Journal в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна.