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Китай высылает трех журналистов The Wall Street Journal
15:58 19.02.2020 |
Китай лишил аккредитации трех журналистов американской газеты The Wall Street Journal, заявил в среду, 19 февраля, представитель МИД Китая Ченг Шуанг. По его словам, поводом стал заголовок статьи постоянного колумниста издания, профессора Bard College Вальтера Рассела Мида, "China Is the Real Sick Man of Asia" ("Китай - настоящий больной в Азии"- Ред.), опубликованная 3 февраля.
В Пекине этот заголовок назвали "расистским и клеветническим". В заявлении МИДа говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось "принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности".
The Wall Street Journal в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна.
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